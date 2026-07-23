Počela igra nerava: Arsenal poslao ponudu za koju je ceo svet znao da će biti odbijena
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 22:19
Njukasl odbio 70.000.000 funti (iliti oko 82.000.000 evra) za Bruna Gimaraesa
Kao što se i pretpostavilo pre nego što je papir uopšte stigao do kancelarija na Sent Džejms Parku, licitacija je zvanično otvorena, a Njukasl nije ni trepnuo. Arsenal je poslao svoju prvu, dugo najavljivanu zvaničnu ponudu tešku 70.000.000 funti, odnosno oko 82.000.000 evra, za brazilskog vezistu Bruna Gimaraesa. Reakcija sa severa Engleske bila je brza i beskompromisna, ponuda je glatko odbijena, tačno onako kako su svi hroničari dešavanja na Ostrvu i najavljivali.
Ovakav epilog nikoga u fudbalskim krugovima nije iznenadio jer se ceo scenario odvijao po već viđenom šablonu. Postoji ozbiljan jaz u proceni vrednosti igrača, pošto Tobdžije veruju da se posao na kraju može zaključiti na oko 80.000.000 funti. Međutim, čelnici Njukasla imaju potpuno drugačiju matematičku računicu. Imajući u vidu da je za Sandra Tonalija ranije postavljena cena od čak 100.000.000 funti, "Svrake" smatraju da je Gimaraes trenutno još važniji i vredniji šraf u mašineriji Edija Haua. Izvori bliski klubu izričiti su u stavu da Arsenalova inicijalna inicijativa niti je bila dobrodošla, niti željena, te da nema govora o pregovorima na osnovu te cifre.
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S jedne strane, Bruno Gimaraes je donekle otvorio vrata odlasku i dao do znanja da bi voleo da prihvati novi izazov na Emirejtsu, gde ga Mikel Arteta vidi kao idealnog dirigenta veznog reda za novi napad na titulu. S druge strane, Brazilac pokazuje izuzetan profesionalizam. Za razliku od nekih skorašnjih primera na fudbalskoj sceni i javnih sukoba sa upravom, Gimaraes nema nameru da ratuje sa klubom, bojkotuje treninge niti koristi neprimerene pritiske kako bi iznudio transfer. Očekuje se da se vezista uredno pojavi na prozivci i pridruži saigračima na predsezonskom kampu u La Mani.
Igra živaca je tek počela. Arsenal je ispalio prvi hitac kako bi zvanično započeo proces, Njukasl ga je rutinski neutralisao, a lopta je sada ponovo u dvorištu kluba iz Londona. Pitanje koje svi postavljaju jeste da li su Tobdžije spremne da znatno podebljaju kovertu i približe se devetocifrenom iznosu koji Njukasl priželjkuje. Čekamo sledeći potez sa Emirejtsa.