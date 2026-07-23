Počela igra nerava: Arsenal poslao ponudu za koju je ceo svet znao da će biti odbijena

Kao što se i pretpostavilo pre nego što je papir uopšte stigao do kancelarija na Sent Džejms Parku, licitacija je zvanično otvorena, a Njukasl nije ni trepnuo. Arsenal je poslao svoju prvu, dugo najavljivanu zvaničnu ponudu tešku 70.000.000 funti, odnosno oko 82.000.000 evra, za brazilskog vezistu Bruna Gimaraesa. Reakcija sa severa Engleske bila je brza i beskompromisna, ponuda je glatko odbijena, tačno onako kako su svi hroničari dešavanja na Ostrvu i najavljivali.

Ovakav epilog nikoga u fudbalskim krugovima nije iznenadio jer se ceo scenario odvijao po već viđenom šablonu. Postoji ozbiljan jaz u proceni vrednosti igrača, pošto Tobdžije veruju da se posao na kraju može zaključiti na oko 80.000.000 funti. Međutim, čelnici Njukasla imaju potpuno drugačiju matematičku računicu. Imajući u vidu da je za Sandra Tonalija ranije postavljena cena od čak 100.000.000 funti, "Svrake" smatraju da je Gimaraes trenutno još važniji i vredniji šraf u mašineriji Edija Haua. Izvori bliski klubu izričiti su u stavu da Arsenalova inicijalna inicijativa niti je bila dobrodošla, niti željena, te da nema govora o pregovorima na osnovu te cifre.