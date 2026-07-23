Orlići otputovali na Evropsko prvenstvo u Italiju

Na EP putuju sledeći igrači: Vuk Danilović, Nikola Karalić, Đorđe Gnjato, Đorđe Lilić, Jovan Bikić, Vuk Savičić, Luka Roganović, Luka Živojinović, Lazar Maksić, Aleksej Ivković, Andrej Bjelić, Andrija Šušić.

U stručnom štabu su prvi trener Saša Ocokoljić, pomoćni treneri Miroslav Milić, Božidar Babović i Miloš Pejanović, kondicioni trener Darko Bogićević, fizioterapeuti Nikola Mijatović i Mladen Stojanović, doktor Vuk Novaković i šef delegacije Ivan Paunić.

Turnir je najavio Saša Ocokoljić.

„Odradili smo više od četiri nedelje jako kvalitetnih priprema. Počeli smo sa dve nedelje na Divčibarama, gde smo imali zaista odlične uslove u svakom smislu i svakom aspektu, i košarkaški i što se tiče drugih uslova. Tu smo odigrali dve utakmice sa Slovenijom, jednu pobedili, drugu izgubili. Posle toga smo proveli 4-5 dana u Beogradu, zatim učestvovali na turniru u Španiji, gde smo dobili odgovore koji su nam biti najbitniji vezano za formu ekipe, igru i kompoziciju. Zadnjih desetak dana finiširali smo pripreme u Vršcu u dobrom ambijentu. Odigrali smo dvomeč sa ekipom Nemačke i zabeležili obe pboede. Poslednja tri dana priprema smo odradili jako kvalitetno i mislim da spremni idemo na Evropsko prvenstvo“, rekao je Saša Ocokoljić.

Oktrio je i čime je najzadovoljniji na pripremama.

„Najzadovoljniji sam pristupom i odnosom svih momaka. Krenuli smo sa 18 imena. Imali smo neke sitne povrede tokom priprema. Generalno su svi momci bili na maksimumu maksimuma. S obzirom da je ekipa takvog profila da nema puno visokih igrača, sama igra je bazirana na igri jakog intenziteta, na pritisku po celom terenu, na pritiskanju protivničkih bekova i ulaznih pasova. Praktikovali smo dosta igre u tranziciji, što je iziskivalo da budemo u dobrom, jakom i kvalitetnom treningu. Mi smo imali 31-32 dobrog rada i najzadovoljniji sam u tom delu zalaganja, pristupa, maksimalnošću i na treningu i na utakmicama. Mislim da smo iz ovog dela izvukli maksimum“.