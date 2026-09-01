Počela prodaja ulaznica za sva tri meča Lige nacija

Fudbalski savez Srbije je obavestio javnost da danas počinje prodaja ulaznica za Ligu nacija. Prodavaće se u vidu paketa za sve tri utakmice, pošto će se igrati u rasponu od mesec dana.

Srbija će takmičenje otvoriti utakmicom protiv Grčke u Beogradu (24. septembar), tri dana kasnije će ugostiti Holandiju, dok će Nemačka biti na Marakani u mesecu posle toga – 13. novembar.

Kako je objavio FSS, paket ulaznica za sve utakmice sa mesto na zapadnoj tribini košta 4.500 dinara, za istok 4.200 dinara, a za sever 2.700 dinara. Za južnu tribinu nije predviđena prodaja paketa ulaznica.

Karte od danas mogu da se kupe onlajn putem. Prodaja pojedinačnih ulaznica će krenuti nekoliko dana kasnije, kada se utakmice približe.

Poslednji meč u Beogradu Orlovi su odigrali u septembru prošle godine, kada su doživeli debakl od Engleske (0:5). Nakon toga su domaćini bili u Leskovcu i proletos u Bačkoj Topoli protiv Saudijske Arabije.