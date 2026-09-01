Priča se, priča, Zvezda u poteri za Šveđaninom iz Bolonje

Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 11:51
Crveno-beli naciljali Jaspera Karlsona
Kao što se moglo očekivati, neće manjkati uzbuđenja ni u Ljutice Bogdana u finišu prelaznog roka u evropskom fudbalu. Kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, Crvena zvezda je ušla u pregovore levog krila Bolonje, Jaspera Karlsona (28).
Posao je daleko od finiša, sam igrač se tek raspituje o potencijalno životu u Srbiji, a prema natpisima iz italijanskih medija proteklih dana, najveće interesovanje za igrača u dosadašnjem toku prelaznog roka pokazao je turski Samsun.
Izabrane vesti
Jasper Karlson je stigao iz AZ Alkmara na leto 2023. godine za 11.150.000 evra, ali nije ispunio velika očekivanja na Renato Dalari. Za Bolonju je odigrao 15 utakmica i postigao samo jedan gol, a poslednjih godina išao je na pozajmice u Leče, Aberdin i Utreht. Ipak, njega je u klub doveo Đovani Sartori, tehnički direktor Bolonje i najbolji „lovac“ u Italiji, pogotovo za igrače sa severa Evrope. Stoga ne bi trebalo sumnjati u kvalitete igrača, već analizirati zbog čega nije uspeo da se dokaže u dresu Bolonje.
Karlson je ponikao Falkenbergu, a potom eksplodirao u Elfsborgu, gde je odigrao 94 utakmice i postigao 22 gola, uz 16 asistencija. Ozbiljno se nadogradio u AZ Alkmaru, gde je postigao 46 golova, uz 33 asistencije. To su ispratili u Bolonji i dogovorili transfer sa klubom iz Ensheda.
Crvena zvezda u ovom trenutku na levom boku imaju Mirka Ivanića i mladog Kristijana Balova, s tim što je samo Bugarin klasično levo krilo. Ostaje da se vidi, da li bi eventualnim dolaskom Šveđanina, Rijera promenio ulogu kapitenu ekipe. Sve je to još uvek u domenu teorije.