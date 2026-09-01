Stigao Austbe, Vest Hem za skandinavski paket plaća 35.000.000
Vreme čitanja: 3min | uto. 01.09.26. | 11:43
Ekipa iz Londona se pojačava na krilnim pozicijama sa dva talentovana igrača
Čekićari ne staju, i poslednji dan prelaznog roka obilato koriste da se pojačaju, a od 20.45 dočekuju Vulverhempton u derbi meču četvrte runde u Čempionšipu.
Pošto su prethodno ozbiljno i zaradili, jer su ovog leta samo od prodaje igrača inkasirali neverovatnih 183.000.000 evra. Niko u svetu fudbala nije više profitirao od Vest Hema, ali na neki način, ispadanje iz Premijer lige uticalo je na odluku da dođe do potpunog renoviranja tima.
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Ono što je sada evidentno je da će Vest Hem potrošiti 35.000.000 na još dva nova igrača, koji dolaze iz Skandinavije. Prvi je Edvin Austbe, reprezentativac Norveške do 21 godine, a drugi bi mogao da bude Mikel Gogorza iz danskog Midtjilenda.
Vest Hem je zvanično potvrdio dolazak Austbea iz redova Vikinga, za njegov dolazak platiće 21.000.000 evra. Krilni fudbaler je zadužio dres sa brojem 35.
"Sjajan je osećaj biti 'Čekićar'. Otkako sam saznao za interesovanje kluba, želeo sam da dođem ovde, imao sam te leptiriće u stomaku. Radujem se što ću moći da igram za ovaj izuzetan klub. Imamo velike ambicije, a isto važi i za mene kao igrača. Razgovori koje sam imao sa trenerom Nunom i direktorom Nilsom Kopenom bili su sjajni, od početka sam osetio da je to pravi spoj i želeo sam da dođem. Kao dete sam mnogo gledao engleski fudbal na TV-u, svi u Norveškoj znaju za Vest Hem. Ovo je veliki klub i mesto mu je među najboljima u Engleskoj", poručio je Austbe.
On je sedmo pojačanje Čekićara ovog leta. Prethodno su stigli Keiber Lamadrid, Džoel Veltman, Manor Solomon, Arne Engels, Džoel Piroe i Divajn Mukasa.
Što se tiče Gogorze, bitka će potrajati najverovatnije do poslednjih sati prelaznog roka. Midtjiland je već odbio dve ponude iz Londona, ali Vest Hem ne odustaje i spreman je da pošalje i treću u visini od 14.000.000 evra. U klubu veruju da će to biti dovoljno za momka koji ima samo 19 godina i koji takođe igra na poziciji krila.
Kada je reč o večerašnjem okršaju sa Vulvsima, Nuno Espirito Santo očekuje da njegov tim stigne do treće pobede. Vest Hem ima šest bodova, dok su Vulvsi trenutno drugi sa bodom više.
ČEMPIONŠIP, 4. KOLO
Utorak
20.45: (2,20) Linkoln (3,40) Blekburn (3,30)
20.45: (2,00) Portsmut (3,45) Derbi (3,80)
20.45: (2,90) Preston (3,35) Bristol Siti (2,45)
20.45: (1,65) Šefild Junajted (3,709 Bolton (5,60)
20.45: (1,83) Svonsi (3,509 Votford (4,50)
20.45: (2,05) Vest Hem (3,50) Vulverhempton (3,50)
21.00: (2,50) Birmingem (3,40) Sautempton (2,80)
21.00: (3,35) Stouk (3,45) Norič (2,15)
Sreda
20.45: (1,92) KPR (3,50) Kardif (4,00)
20.45: (1,80) VBA (3,50) Čarlton (4,70)
20.45: (2,259 Milvol (3,40) Reksam (3,20)
21.00: (2,85) Barnli (3,40) Midlsbro (2,45)
*** kvote su podložne promenama