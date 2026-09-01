Stigao Austbe, Vest Hem za skandinavski paket plaća 35.000.000

Ono što je sada evidentno je da će Vest Hem potrošiti 35.000.000 na još dva nova igrača, koji dolaze iz Skandinavije. Prvi je Edvin Austbe, reprezentativac Norveške do 21 godine, a drugi bi mogao da bude Mikel Gogorza iz danskog Midtjilenda.

Vest Hem je zvanično potvrdio dolazak Austbea iz redova Vikinga, za njegov dolazak platiće 21.000.000 evra. Krilni fudbaler je zadužio dres sa brojem 35.

"Sjajan je osećaj biti 'Čekićar'. Otkako sam saznao za interesovanje kluba, želeo sam da dođem ovde, imao sam te leptiriće u stomaku. Radujem se što ću moći da igram za ovaj izuzetan klub. Imamo velike ambicije, a isto važi i za mene kao igrača. Razgovori koje sam imao sa trenerom Nunom i direktorom Nilsom Kopenom bili su sjajni, od početka sam osetio da je to pravi spoj i želeo sam da dođem. Kao dete sam mnogo gledao engleski fudbal na TV-u, svi u Norveškoj znaju za Vest Hem. Ovo je veliki klub i mesto mu je među najboljima u Engleskoj", poručio je Austbe.