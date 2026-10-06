Pokonjoli: Strpljivo i hrabro do pobede nad Slovenijom

Čini se da selektor Škotske, Belgijanac Sebastijen Pokonjoli ima izvesne dileme oko sastava tima, a svakako je da će uzeti u obzir i sve detalje sa prethodnog okršaja dva tima na Stožicama kada nije bilo golova.

Dobra vest je da će u odbrani biti jači za Džeka Hendrija koji je isključen u porazu od Švajcaraca (3:0), ali je problem izostanak njegovog kolege, štopera Skota Mekene koji je zaradio crveni karton u subotu u Skoplju.

20.45: (1,85) Škotska (3,45) Slovenija (4,50)

U svakom slučaju, Škoti su svesni da im je ovo lepa prilika da steknu prednost uoči finiša i dva novembarska meča koji će svakako biti odlučujući za rasplet u grupi.

"Na nama je da prikažemo dobu igru. To isto sam rekao i pred meč sa Severnom Makedonijom. Uzbuđenje koje smo osećali pred meč sa Švajcarskom trebalo je da ostane tu, jer vas ono čini živim. Isto moramo da uradimo i sada, mada moramo da budemo i strpljivi. Ponekad može da se desi da nas publika gura da pribijemo niski blok, ali treba ostati miran, držati loptu i biti pametan, jer su oni jaki iz kontre", kaže Pokonjoli.

Belgijanac ističe da za razliku od meča sa Švajcarcima, moraju da urade više pred domaćom publikom. Na ruku im ide i statistika koja kaže da Škoti ne znaju za poraz u poslednjih šest mečeva sa Slovenijom.

"Znali smo šta smo želeli da prikažemo, ali nije se desilo. Svi su pomalo bili razočarani, ali dobra stvar je što smo tri dana kasnije imali priliku da sve ispravimo i vratimo se u igru. Sada je ista stvar, moramo da budemo konstantni, čvrsti i hrabri sa loptom i bez nje", upozorio je selektor Škotske.

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Što se tiče gostiju, za koje u ovom ciklusu ne igraju napadač Benjamin Šeško, kao ni Žan Zaletel, Nik Prelec i Marcel Ratnik, njima će biti najvažnije da se oporave od susreta sa Švajcarcima u Lucernu i poraza od 2:1.

20.45: (1,08) Švajcarska (11,0) S. Makedonija (33,0)

Selektor Slovenije Boštjan Cesar je istakao da će njegov tim morati da odigra "fantastičnih 90 minuta" ako želi da ostvari dobar rezultat.

"Zbog toga kako igraju moraćemo da budemo vrlo disciplinovani i da imamo fantastičnih 90 minuta da bismo im parirali. Moramo naći ravnotežu između odbrane i napada, ali i da svi zajedno branimo naš gol i budemo uspešni u napadu. To je naša želja, ako budemo imali sreće, možda ćemo uspeti, ali odbrana mora da bude jaka", podvukao je Cesar.

Rezultat može da ima velike implikacije pred novembarski ciklus, svestan je toga selektor Slovenije.

"Ovaj meč nam je veoma važan, ali svakako da ima još da se igra. Želimo da ostanemo u igri do kraja, što je duže moguće. Znamo da Škoti imaju dobar tim i da će imati veliku podršku. Njihov stil je nam neće olakšati posao, posebno zbog toga koliko trče i koliko su fizički jaki", zaključio je Cesar.

MOGUĆI SASTAVI

ŠKOTSKA (3-4-2-1): Gan - Hendri, Binks, Velš - Paterson, Gilmur, Ferguson, Robertson - Mekgin, Kristi (Mekburni) - Bouvi.

SLOVENIJA (4-2-3-1): Oblak - Karničnik, Drkušić, Bijol, Brekalo - Zabukovnik, Lovrić - Matko, Horvat, Šturm - Vipotnik.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 4. KOLO

Utorak

GRUPA 1

20.45: (1,85) Škotska (3,45) Slovenija (4,50) MOZZART RELAX

20.45: (1,08) Švajcarska (11,0) S. Makedonija (33,0)

*** kvote su podložne promenama