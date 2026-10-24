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UŽIVO: Partizan - Čukarički 0:2
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sub. 24.10.26. | 14:37
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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 13. KOLO
PARTIZAN - ČUKARIČKI 0:2 (0:2)
/Đoković 34, 45/
Beograd
Stadion Partizana
Sudija: Stanko Ostraćanin
PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Lima, Petrović (od 46. Milovanović) – Zeković (od 46. Baba), I. Miladinović – Čumić (od 46. Zubairu), Kostić, Trifunović (od 46. Kojzek) – Že. Trener: Saša Ilić.
ČUKARIČKI: Čarapić – Stanković, Majga, Đoković, Šehović – Docić (od 38. Nikolić), Sisoko – Mustma, U. Miladinović, Marković – Jovanović. Trener: Mihajlo Trajković.
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