Foto: Star Sport
UŽIVO: Partizan - Una Štrasen 3:0, Zubairu kruniše sjajno veče!
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čet. 23.07.26. | 21:48
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 2.KOLO:
PARTIZAN - UNA ŠTRASEN 3:0 (2:0)
/Kojzek 5, Zubairu 29, 68/
Stadion: Partizana
Kapacitet: oko 20.000
Sudija: Danijar Sahi (Kazahstan)
Crveni karton: Agović 51
PARTIZAN (4-1-4-1): Krunić - Roganović, Milić, Mitrović, Samson - Zeković (od 64. Aleksić) - Sek, Ugrešić, Vukotić (od 64. Kostić), Zubairu - Kojzek.
UNA ŠTRASEN (3-5-2): Ozdžan - Gej, Agović, Hal - Delorg, Natami, Rastoder, Šejnmec, Mire - Perez (od 55. Ture), Babu.
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Saša Ilić
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