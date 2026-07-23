Strašan špic stanuje u komšiluku! Benfika se stropoštala, Bešiktaš nekako gura dok ne dođe Salah

Cupkaće u Tventeu narednih nedelju dana, peći će se na tihoj vatri, a sve zbog toga što strašan špic stanuje u komšiluku!

Leni Žozef promenio je tok utakmice protiv Vojvodine, pravio je dosta problema novosadskom klubu i revanšu u Budimpešti bio je strelac. Bio je to samo nagoveštaj onoga šta napadač iz Haitija može. Prema Tventeu je bio nemilosrdan. Po jedna upotrebljiva lopta u oba poluvremena dobijena u kaznenom prostoru i Holanđani su se pred pred Mađarima našli na kolenima.

Prvo je utrčao iza leđa odbrani Tventea i rutinski poslao loptu u mrežu, pola posla u toj situaciji odradio je Kristofer Zakarijasen. Norvežanin je, kao i Haićanin, ostavio snažan utisak u dvomeču sa Vojvodinom, a da ništa nije slučajnost i da bi u dogledno vreme mogao dobro da se proda je potvrdio je u novom kolu kvalifikacija za Ligu Evropu. Kod drugog pogotka Leni Žozef se lepo snašao...

Sličan tok imala je i utakmica u Švajcarskoj. Benfika je poput Tventea u završnici prvog poluvremena došla do izjednačenja, olakšanje je doneo Rafa Silva, međutim, samo privremeno. Iako nije imao loptu u nogama, Sankt Galen je tokom većeg dela susreta bio bolji tim, stvorio je nešto konkretnije šanse i „pecao“ je portugalskog velikana na polukontre i kontre. Ali, do pobede na domaćem treenu došao je posle prekida.

Nemački vezista je iz slobodnog udarca zavrnuo na drugu stativu, a njegov sunarodnik Tom Gal je sačekao loptu. Štoper se „poklonio“ i Marku Silvi, nasledniku Žozea Murinja na klupi Benfike, zadao glavobolju. Neće imati previše vremena da smisli kako da okrene situaciju u svoju korist.

Jedan od onih favorita koji ne mora da strahuje je Bešiktaš, mada ni on nema lagodnu situaciju, ali se nalazi u boljoj poziciji od klubova iz Portugalije i Holandije. Navijači turskog velikana čekaju da dođe Mohamed Salah, a dok se to ne desi i dok ne zaigra Leandro Trosar – nosiće ih Orkun Kokču. Turska je na Mundijau bila razočaranje, vezista je upisao jednu asistenciju, a po povratku u Istanbul nije imao puno vremena za odmor. Odmah je uskočio u kopačke i skrojio pobedu protiv Midtjilanda – 1:0 (1:0).

Bešiktašu je bio poprilično sve pojednostavljeno, jer veći deo utakmice igrao je sa igračem više. Frajdej Etim je posle frtalj časa dobio direktan crveni karton i gosti su bili orijentisani na odbranu gola, nisu često gledali ka suparničkom. Tek jedanput su šutnuli u okvir turskog tima, dok je domaćin zbirno opalio 28 puta! Zujala je lopta na sve strane, napravili su crno-beli nekoliko kolosalnih prilika, međutim, samo je Orkun Kokču uspeo da pronađe put do mreže.

LIGA EVROPE, DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

Karabag - CSKA Sofija 0:0

Hamarbi - Anderleht 1:1 (0:1)

/Ađeji 90 - Sikan 6/

Tromse - Hradec 0:1 (0:0)

/Van Buren 85/

Dinamo Kijev - PAOK 2:3 (1:2)

/Brazko 3, Lonvijk 77 - Konstentijelijas13, Zaferis 38, Santamarija 51/

Šerif - Makabi 0:5 (0:2)

/Farči 5, 74 pen - Perec 29, Jehezekel 53, Sisoko 78/

Bešiktaš - Midtjiland 1:0 (1:0)

/Kokču 26/

Sankt Galen - Benfika 2:1 (1:1)

/Balde 37, Gal 80 - R. Silva 44/

Tvente - Ferencvaroš 1:2 (1:1)

/Adelgor 38 - Žozef 14, 80/

21.00: (2,15) Hajduk (3,30) Pafos (3,50)

***kvote su podložne promenama