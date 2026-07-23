Vošin šamar realnosti, neprijatno koliko je Ajaks bolji

Ajaks je sezonu otvorio kao da ima desetak utakmica u nogama pod novim trenerom i očitao Voši moćnu lekciju. Holandski velikan je u prvom od dva meča drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija slavio u Novom Sadu 4:1, a mogao je i ubedljivije. Međutim, i ovo će mu biti dovoljno da revanš bude formalnost i da nastavi evropski put. Nisu tri gola minusa ono što Voši oduzima nadu pred revanš u Amsterdamu, već apsolutna inferiornost da se takmiči sa Ajaksom. Golman Dragan Rosić je sprečio teži poraz, ali ne i kraj Vošinih evropskih snova već u julu.

Kad se već nisu u dvomeču protiv Ferencvaroša ogrebali za frtalj evropske radosti, iluzorno je bilo očekivati da će to fudbaleri Vojvodine uraditi protiv Ajaksa u kvalifikacijama za Ligu konferencija. U rangu slabijem takmičenju protiv rivala koji tu po svom fudbalskom rejtingu i ne pripada, Lale su na Karađorđu dobile priličan fudbalski šamar realnosti.

Žreb je bio nemilosrdan prema Novosađanima ovog leta. Odmah ih je poslao na objektivno jači Fradi, a onda su iz mađarskog nokdauna došli na volej Ajaksu koji ih je nokautirao. Ima Voša jači tim od ovog što rezultati pokazuju, zaslužuje da igra makar evropski fudbal u avgustu, ali evropska fudbalska matematika je prilično jasna. Morala bi Vojvodina nekada da pobedi i nekog iole jačeg od sebe ako želi da se izvuče iz spirale lošeg klupskog koeficijenta i nemilosrdnih žrebova.

Ajaks svakako nije bio šansa za pumpanje evropskog rejtinga, iako se očekivalo da Amsterdamersi uđu nešto opuštenije u prvi meč u sezoni. Međutim, očigledno je da blamantna prošla sezona i cela revolucija koju je zimus u slavnom klubu započeo Đordi Krojf znače i maksimalnu ozbiljnost od starta. Ajaks nema više pravo ni na kakva opuštanja ako želi da vrati poljuljani ponos. Krojfov španski model sa Mičelom na klupi je dobro krenuo dobro ka tom cilju… Izveli su na Karađorđu najjači mogući tim bez velikih pojačanja Leonarda i Enrikea u prvih 11 i sa golmanom Pesom koji će uskoro ustupiti mesto Ter Štegenu. Već od prvih momenata uvodnog meča u sezoni su krenuli punim gasom. Oko 6.500 gledalaca na Karađorđu se još nije udobno ni smestilo, bubnjevi nisu dobili ni prvi “tam”, a Ajaks je poveo. Tek nešto više od dva minuta je bilo potrebno gostima da načnu Vošu. Dolberg je na iskustvo i kvalitet pobegao Siniši Tanjgi, potom ga odbio u duelu, okrenuo se i namestio na centaršut. Mirno je sačekao Davija Klasena koji se od centra laganim kasom neometano ušetao u kazneni prostor Voše i dočekao centaršut na volej. Rosić mu je zaustavio šut, ali odbijenu loptu nije, jer je Klasen opet bio sam i neometan da se ispravi.

Nije Voša u tim uvodnim minutima uspevala da dođe ni do daha, ni do lopte. Čim bi je osvojila, još brže bi je izgubila. Ajaksov pritisak na loptu je bio nemoguć, a pas igra besprekorna. Fudbal iz druge dimenzije u odnosu na ono na šta je Vojvodina navikla u “domaćici”. Mika Godts i Oskar Gluh su sejali paniku u domaćim redovima kada bi se okrenuli licem ka golu, a iz jedne takve situacije je Belgijanac proigrao Dolberga koji je pokušao štiklom da savlada Rosića. Golman Voše je bio uz stativu i opet spasao.

Šut Lukasa Barosa sa 30 metara u golmana bio je jedino što je zagrejalo dlanove domaćih navijača. Ajaks je nastavio da melje Novosađane i niže šanse. Dolberg je propustio dva zicera glavom, Gluhov šut je završio iznad prečke, a Berhujsov malo pored stative. Rosić je četvrtu veliku odbranu u prvih 19 minuta imao kada je zaustavio stopostotnu šansu Regera. Moglo je na semaforu posle 20 minuta da stoji 0:3 ili 0:4… deo tribina u tom trenutku počinje da skandira domaćem treneru: “Vadi sina napolje…”, što je bio jedan od retkih momenata kada Ajaksovi navijači nisu bili glasniji večeras. Kada je prošao taj prvi nalet, Voša je uspela malo da dođe sebi. Jedini koji je u tim momentima plenio energijom i idejom bio je mladi Petar Sukačev. I nekada ga sudbina nagradi, pa mu je to uzvratila golom u 28. minutu. Na centaršut Barosa je sjajno reagovao u skoku i udarcem glavom u suprotan ugao upalio tračak nade na Karađorđu i probudio usnulu publiku. Mulahusejnović je uskoro proćerdao dobru poziciju za šut, a još užasnijim udarcem mu se pridružio veoma slabi Ranđelović.