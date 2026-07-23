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POLUVREME: Vojvodina - Ajaks 1:2
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čet. 23.07.26. | 18:53
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Liga konferecije, 2. kolo kvalifikacija
VOJVODINA - AJAKS 1:2 (1:2)
/Sukačev 28 - Klasen 3, Berhjus 28/
Stadion: Karađorđe (Novi Sad)
Gledalaca: oko 6.500
Sudija: Migel Nogeira
Vojvodina (4-3-3): Rosić - Nikolić, Tanjga, Crnomarković, Baros - Petrović, Zukić, Đakovac - Ranđelović, Mulahusejnović, Sukačev.
Ajaks (4-3-3): Paes - Rosa, Bouman, Blind, Vindal - Klasen, Reger, Gluk - Berhujs, Dolberg, Godts.
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