Pomilovanje može samo kada Tramp pozove: Englezi bez Kvanse do potencijalnog finala

Dve utakmice suspenzije ostale su na snazi, a FIFA se pozvala na pravilo 14 o ozbiljnom prekršaju. Uopšte nije sporno da je Džerel Kvansa bio veoma nesmotren i da je mogao da povfredi Hesusa Galjarda . Nije povukao nogu, pokupio je Meksikanca početkom drugog poluvremena.

Folarin Balogun mogao je da igra u pomenutoj utakmici, iako je zaradio direktan crveni karton, ali Džerel Kvansa neće moći u četvrtfinalnom duelu sa Norveškom. Neće moći ni u potencijalnom polufinalu, tek u finalu ukoliko se Gordi Albion do njega probije…

Alireza Fagani konsultovao se sa VAR sobom, pogledan je snimak i dodeljen mu je crveni kartom. Pritom su Englezi negodovali, nije bilo „lepog ponašanja“ kao kada je Folarin Balogun u utakmici sa Bosnom i Hercegovinom stao na zglob štoperu Tariku Muharemoviću prilikom doskoka.

Džerel Kvansa će morati da odsluži kaznu, žalba nije urodila plodom, a mogao bi na hlađenje i Majkl Olise. Žalili su se i Francuzi na njegov žuti karton protiv Paragvaja, stavio je prst na usta kada je stajao pred Matijasom Galarzom, no sudija, očigledno, nije video sve dobro. Video je samo kako igrač južnoameričke reprezentacije pada, pa je opomenuo krilo Trikolora.

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Ni ta žalba nije prošla, a ukoliko Majkl Olise zaradi novi žuti karton, večeras protiv Maroka, propustiće polufinale Svetskog prvenstva.

Sve ovo razlog je više za nezadovoljstvo i Francuza i Engleza.