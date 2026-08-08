Bolomboj bi mogao u FIBA Ligu šampiona

Dogovor sa timom iz Malage još nije postignut, ali rastu šanse da bivši centar CSKA Moskve i Olimpijakosa zaigra u FIBA ligi šampiona i to za ekipu koja je osvojila to takmičenje 2024. i 2025. godine.

U sezonama 2023/24 i 2024/25 Bolomboj je igrao odlično u crveno-belom dresu, postao ljubimac navijača, ali ga je teška povreda u januaru 2025. odvojila sa terena na nešto manje od godinu dana. Vratio se Amerikanac poslednjih dana 2025. za Beograd kako bi finiširao oporavak od retke povrede stopala i zaigrao je nakon deset meseci pauze. Bilo mu je potrebno vreme da uhvati ritam i korak sa ekipom.

Uprkos prepoznatljivo velikoj energiji i ratničkom mentalitetu, zbog čega je bio ubedljivo najbolji pojedinac u trijumfu nad Partizan Mozzart Betom u ABA ligi krajem marta meseca ove godine (16 poena i 10 skokova), ispostavilo se da je teška povreda ostavila trag na kvalitet njegovih igara. I pre svega na mogućnost da isporučuje ono što se od njega traži u kontinuitetu. Stoga je Crvena zvezda odlučila da mu ne ponudi novi ugovor.