Bolomboj bi mogao u FIBA Ligu šampiona
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 00:26
Unikaha vrlo zainteresovana za doskorašnjeg košarkaša Crvene zvezde
Rastali su se Crvena zvezda i Džoel Bolomboj posle tri godine, postojale su indicije da bi američki centar mogao da ostane u Evroligi, ali kako stvari stoje, to neće biti slučaj.
Interesovali su se za 206 centimetara visokog centra prethodnih meseci Makabi iz Tel Aviva, Panatinaikos dok nije napravio Drim tim Željku Obradoviću, potom i francuski ASVEL, ali trenutno kao ozbiljan kandidat figurira španska Unikaha, javlja dobro obavešteni Ćema de Lukas.
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Dogovor sa timom iz Malage još nije postignut, ali rastu šanse da bivši centar CSKA Moskve i Olimpijakosa zaigra u FIBA ligi šampiona i to za ekipu koja je osvojila to takmičenje 2024. i 2025. godine.
U sezonama 2023/24 i 2024/25 Bolomboj je igrao odlično u crveno-belom dresu, postao ljubimac navijača, ali ga je teška povreda u januaru 2025. odvojila sa terena na nešto manje od godinu dana. Vratio se Amerikanac poslednjih dana 2025. za Beograd kako bi finiširao oporavak od retke povrede stopala i zaigrao je nakon deset meseci pauze. Bilo mu je potrebno vreme da uhvati ritam i korak sa ekipom.
Uprkos prepoznatljivo velikoj energiji i ratničkom mentalitetu, zbog čega je bio ubedljivo najbolji pojedinac u trijumfu nad Partizan Mozzart Betom u ABA ligi krajem marta meseca ove godine (16 poena i 10 skokova), ispostavilo se da je teška povreda ostavila trag na kvalitet njegovih igara. I pre svega na mogućnost da isporučuje ono što se od njega traži u kontinuitetu. Stoga je Crvena zvezda odlučila da mu ne ponudi novi ugovor.