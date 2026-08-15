PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Revija dvojki

Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 11:23
Pročitajte nekoliko predloga za 15. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Deklasiranje Kambura učvrstilo je samopouzdanje fudbalerima Ekscelziora, ali jedno je igrati sa novim članom elite, a drugo protiv šampiona, bez obzira na to što Filipsovci i dalje traže formu. Pritom, u 50 međusobnih duela PSV je slavio 42 puta, a njegov domaćin svega triput.
Konačan ishod
Od remija sa ovim rivalom u decembru 2022. Leven je promenio šestoricu trenera i nijedan nije uspeo da izbegne poraz od branioca titule. Ni nekadašnji kapiten Klub Briža Timi Simons, koji domaće vodi od juna verovatno nema uspešnu formulu; dvojka je zacrtana, obiđite golove.
Konačan ishod
Porto je među četiri kluba koji su osvojili sva tri boda, a iako je protiv Alverke slavio sa samo 2:0 vodi na tabeli pošto su ostali trijimfi bili oskudniji kada se radi o broju pogodaka. Rio Ave je doživeo poraz na gostovanju Žil Visenteu, a večeras ga bez sumnje očekuje novi.
Konačan ishod
Genčlerbirligi je izbegao ispadanje u poslednjem kolu, a i sada mu se predviđa borba za opstanak. Fenerbahče, jači za Romelua Lukakua ponovo glumi Iznoguda (želi da konačno postane “kalif umesto kalifa”), a kako je Galatasaraj sinoć kiksirao dvojka je zacrtana, uz 2-5 golova.
Konačan ishod
Hetafe sledećeg četvrtka igra sa Partizanom prvu utakmicu plej-ofa za Ligu konferencija i svima koji se nadaju uspehu crno-belih biće zanimljivo da vide u kakvoj je formi. Na pripremama se mučio, ali Alaves mu leži i mi bismo probali dvojku, ali i X2&0-2 deluje primamljivo.
Konačan ishod
Midlsbro se finala plej-ofa, u kojem je izgubio od Hala domogao pošto je Sautempton, uprkos pobedi na terenu diskvalifikovan zbog povrede pravila. Linkoln Siti se posle 65 godina vratio u Čempionšip, ali ovde se pita domaćin. No, i gosti bi mogli do pogotka, pa probajte 1&GG.
Mozzart kombinazzije
Hajdenhajm je pre nedelju dana odigrao uzbudljiv duel sa Osnabrikom - dva puta je vodio, dva puta je rival stizao prednost, a na kraju je bilo 4:3. Herta je takođe počela pobedom - u Bohumu, istina skromnijom (1:0) - te kec nije nerealan. Sumnjate li, opredelite se za GG3+.
Konačan ishod
I jednima i drugima ovo je poslednja provera pred početak prvenstvenih obaveza sledećeg vikenda. Everton je pružao promenljive partije tokom leta, a isto važi i za protivnika, na čijoj je klupi od 1. juna Davide Ančeloti, sin čuvenog Karla. Ovde je sve realno pa ih obiđite.
Konačan ishod