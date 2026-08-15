Gol Samua Agehove (Porto) protiv Rio Avea
Gol Samua Agehove (Porto) protiv Rio Avea
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Revija dvojki

Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 11:23

Pročitajte nekoliko predloga za 15. avgust...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Fiksevi dana
HOLANDIJA 1 | 20:00
Excelsior - PSV
ID: 9895128

Deklasiranje Kambura učvrstilo je samopouzdanje fudbalerima Ekscelziora, ali jedno je igrati sa novim članom elite, a drugo protiv šampiona, bez obzira na to što Filipsovci i dalje traže formu. Pritom, u 50 međusobnih duela PSV je slavio 42 puta, a njegov domaćin svega triput.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.5)
Fiksevi dana
BELGIJA 1 | 20:45
Leuven - Club Brugge
ID: 9894874

Od remija sa ovim rivalom u decembru 2022. Leven je promenio šestoricu trenera i nijedan nije uspeo da izbegne poraz od branioca titule. Ni nekadašnji kapiten Klub Briža Timi Simons, koji domaće vodi od juna verovatno nema uspešnu formulu; dvojka je zacrtana, obiđite golove.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.5)
Fiksevi dana
PORTUGALIJA 1 | 21:30
Rio Ave - Porto
ID: 9895223

Porto je među četiri kluba koji su osvojili sva tri boda, a iako je protiv Alverke slavio sa samo 2:0 vodi na tabeli pošto su ostali trijimfi bili oskudniji kada se radi o broju pogodaka. Rio Ave je doživeo poraz na gostovanju Žil Visenteu, a večeras ga bez sumnje očekuje novi.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.37)
Fiksevi dana
TURSKA 1 | 20:30
Genclerbirligi - Fenerbahce
ID: 9894477

Genčlerbirligi je izbegao ispadanje u poslednjem kolu, a i sada mu se predviđa borba za opstanak. Fenerbahče, jači za Romelua Lukakua ponovo glumi Iznoguda (želi da konačno postane “kalif umesto kalifa”), a kako je Galatasaraj sinoć kiksirao dvojka je zacrtana, uz 2-5 golova.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.5)
Vredi probati
ŠPANIJA 1 | 19:30
Alaves - Getafe
ID: 9895182

Hetafe sledećeg četvrtka igra sa Partizanom prvu utakmicu plej-ofa za Ligu konferencija i svima koji se nadaju uspehu crno-belih biće zanimljivo da vide u kakvoj je formi. Na pripremama se mučio, ali Alaves mu leži i mi bismo probali dvojku, ali i X2&0-2 deluje primamljivo.

Konačan ishod

Tip: 2 (3.65)
Vredi probati
ENGLESKA 2 | 16:00
Middlesbrou. - Lincoln City
ID: 9895153

Midlsbro se finala plej-ofa, u kojem je izgubio od Hala domogao pošto je Sautempton, uprkos pobedi na terenu diskvalifikovan zbog povrede pravila. Linkoln Siti se posle 65 godina vratio u Čempionšip, ali ovde se pita domaćin. No, i gosti bi mogli do pogotka, pa probajte 1&GG.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&gg (3.05)
Vredi probati
NEMAČKA 2 | 13:00
Hertha - Heidenheim
ID: 9895198

Hajdenhajm je pre nedelju dana odigrao uzbudljiv duel sa Osnabrikom - dva puta je vodio, dva puta je rival stizao prednost, a na kraju je bilo 4:3. Herta je takođe počela pobedom - u Bohumu, istina skromnijom (1:0) - te kec nije nerealan. Sumnjate li, opredelite se za GG3+.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.45)
Za izbegavanje
ELITNE PRIJATELJSKE | 16:00
Everton - Lille
ID: 9894738

I jednima i drugima ovo je poslednja provera pred početak prvenstvenih obaveza sledećeg vikenda. Everton je pružao promenljive partije tokom leta, a isto važi i za protivnika, na čijoj je klupi od 1. juna Davide Ančeloti, sin čuvenog Karla. Ovde je sve realno pa ih obiđite.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.05)

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