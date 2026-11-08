UŽIVO: Vojvodina – Crvena zvezda 0:0, Sukačev spasao viđen gol Ivanića

ned. 08.11.26. | 18:54

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VOJVODINA – CRVENA ZVEZDA 0:0

Novi Sad

Stadion: Karađorđe

Gledalaca: -

Sudija: Danilo Nikolić

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Sukačev, Mašović, Suč, Nikolić – Zukić, Petrović – Ranđelović, Kokanović, Kolarević - Mulahusejnović

CRVENA ZVEZDA (4-3-2-1): Mateus – Gudelj, Luksen, Gaštarov, Nakajama – Krunuić, Lučić, Handel – Kostov, Ivanić – Arnautović.

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