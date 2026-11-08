UŽIVO: Vojvodina – Crvena zvezda 0:0, Sukačev spasao viđen gol Ivanića
Najnovije vesti
ned. 08.11.26. | 18:54
Uz Mozzart Sport pratite dešavanja sa derbija Mozzart Bet Superlige
VOJVODINA – CRVENA ZVEZDA 0:0
Novi Sad
Stadion: Karađorđe
Gledalaca: -
Sudija: Danilo Nikolić
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Sukačev, Mašović, Suč, Nikolić – Zukić, Petrović – Ranđelović, Kokanović, Kolarević - Mulahusejnović
CRVENA ZVEZDA (4-3-2-1): Mateus – Gudelj, Luksen, Gaštarov, Nakajama – Krunuić, Lučić, Handel – Kostov, Ivanić – Arnautović.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
💥💥💥💥💥
Komentari / Podeli vest
FK VojvodinaFK Crvena zvezda
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
nedelja | 08.11.2026.
ponedeljak | 09.11.2026.