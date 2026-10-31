Premijera za Kajta, Holanđanin i Grinvud se oštre za Liverpul

Veruje se da bi do tada, uprava kluba iz Istanbula mogla da angažuje novog stalnog trenera, mada se još ne zna ko bi to mogao da bude. Kandidata je dosta, ostaje da se nađe pravo rešenje. Ono što je važno je da Kajt uspostavi red i da stabilizuje formu ekipe.

17.00: (1,35) Fenerbahče (5,10) Geztepe (7,75)

Fenerbahče je u poslednjih deset dana odigrao 2:2 sa Slavijom iz Praga u Ligi šampiona i izgubio u derbiju sa Galatasarajem (2:1). Otuda je meč sa Gectepeom važan, pre svega da se uz nova tri boda približi grupi vodećih timova, ali i pripremi za težak meč sa Liverpulom.

Turski mediji prenose da se Kajt obratio igračima u svlačionici sledećim rečima:

"Naš posao je da igramo fudbal. Moramo da se koncentrišemo na rad. Administrativne stvari tiču se uprave, naše je da se fokusiramo na teren i osvojimo tri boda. Svi koji ste ovde znate koliko je teško nositi dres Fenerbahčea. Sve na šta treba da se koncentrišemo su pobede. Sve dok pobeđujemo, imaćemo podršku navijača", rekao je Kajt igračima istanbulskog kluba.

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Doduše, jedan od njih ga je (prijatno) iznenadio. U pitanju je Englez Mejson Grinvud, koji je u direktnom razgovoru sa njim zatražio da mu promeni poziciju u timu kako bi, kako je sam rekao, dao više za ekipu.

Naime, Grinvud je od Kajta zatražio da na meču sa Gectepeom igra na poziciji "desetke" umesto na desnom krilu i čini se da je Holanđanin spreman da mu ispuni tu želju. Grivnud je u eri Ismaila Kartala samo jednom igrao na mestu iza napadača, tako da će biti zanimljivo videti šta može da uradi sada.

Uz to, Kajt planira da ga oslobodi dela defanzivnih zadataka, kako bi Englez mogao više da se koncentriše na ono što najbolje radi. Tako će imati veću slobodu kretanja u manevru i doprineti efikasnosti igre celog tima u fazi napada.

Od početka sezone, Grinvud je na devet mečeva postigao četiri gola uz dve asistencije, ali veruje da kao desetka taj učinak može da bude daleko bolji.

TURSKA 1 – 10. KOLO

Petak

Konja - Galatasaraj 0:4 (0:2)

/Osimen 12, Akgun 28, Batrakov 49, Leao 55pen/

Subota

Erzurum - Čorum u toku

14.00: (2,85) Kodžaeli (3.50) Rize (2,40)

17.00: (1,35) Fenerbahče (5,10) Geztepe (7,75)

Nedelja

11.30: (1,25) Amed (5,50) Ejup (11,0)

14.00: (1,80) Bašakšehir (4,00) Samsun (4,00)

14.00: (1,32) Trabzon (5,30) Gazijantep (8,00)

17.00: (5,30) Kašimpaša (4,30) Bešiktaš (1,57)

Ponedeljak

18.00: (2,75) Genčlerbirligi (3,35) Alanja (2,55)

***kvote su podložne promenama