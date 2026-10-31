Musajev pred otkazom, meč u Moskvi biti ili ne biti

Naime, pojedini mediji su preneli kako će se uprava Krasnodara najverovatnije zahvaliti na saradnji Musajevu, dok neki pišu i kako bi i sam mogao da podnese ostavku.

17.45: (5,10) Rodina (3,70) Krasnodar (1,70)

S druge strane, pojedini prenose kako uprava već ima spremnu zamenu te da bi u slučaju odlaska Musajeva ekipu preuzeo trener Torpeda iz Moskve Aleksandar Storožuk, koji je vodio Krasnodar u periodu od marta 2022. do januara 2023.

On je tada zamenio Danijela Farkea, da bi po njegovom odlasku tim preuzeo Vladimir Ivić. Inače, Storožuk je sa Torpedom trenutno na trećem mestu u Drugoj ligi Rusije. On je navodno kontaktiran od strane vlasnika Krasnodara Sergeja Galickog, koji je blizu odluke da razreši dužnosti Murada Musajeva.

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Dok neki smatraju da bi tako nešto bilo potpuno opravdano, ima i onih koji veruju da bi to bila velika greška uprave Krasnodara, jer Musajeva smatraju jednim od najtalentovanijih trenera u Rusiji.

"Mislim da bi to bila pogrešna odluka. Čujem da ona još nije doneta i nadam se da neće. Verujem da je Musajev jedan od najboljih ruskih trenera, ne bi smeli da ga otpuste", smatra počasni predsednik Dinama iz Mahačkale Gadži Gadžijev.

Maksim Demenko, bivši fudbaler Krasnodara, kaže da je sve izvesnije da se nešto dešava iza kulisa.

"Musajev bi možda mogao da ostane do kraja godine. Ipak, počele su da kruže informacije o smeni, verovatno zato što su i igrači počeli da pričaju o tome. Glasine nikad ne kreću tek tako. Jasno je da nema rezultata, ali to ne znači da je tim u lošoj formi. Sergej Galicki mu je verovao, on je doveo ekipu do titule. Svaki trener ima svoje granice, posle toga svašta može da se desi. Ako ga otpuste mislim da će to biti pomalo brzopleto i pod pritiskom", kaže Demenko.

Na drugoj strani, Rodina je takođe u krizi, na pretposlednjem je mestu sa samo devet bodova. U prošlom kolu su u gostima pobedili Fakel, ali imaju lošu seriju kod kuće, čak šest mečeva u prvenstvu i kupu bez pobede.

RUSIJA, 13. KOLO

Subota

13.15: (2,05) Rubin (3,30) Fakel (3,80)

15.30: (1,53) Dinamo Moskva (4,20) Ahmat (6,25)

17.45: (5,10) Rodina (3,70) Krasnodar (1,70)

Nedelja

11.00: (3,30) Orenburg (3,50) CSKA Moskva (2,15)

13.15: (3,20) Dinamo Mahačkala (3,20) Rostov (2,35)

15.30: (1,75) Baltika (3,50) Akron (5,00)

17.45: (4,90) Lokomotiva (3,60) Spartak Moskva (1,75)

Ponedeljak

16.00: (6,259 Krilja Sovjetov (4,20) Zenit (1,53)

*** kvote su podložne promenama