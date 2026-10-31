Ako ne bude osuđen, Hakimija čeka najveći ugovor u Pari Sen Žermenu...
Vreme čitanja: 4min | sub. 31.10.26. | 12:35
Dobiće istu platu kao Usman Dembele
Čudesnu partiju pružio je sinoć Ašraf Hakimi (27) na gostovanju njegovog Pari Sen Žermena u Avru. Prvak Evrope 'istresao se' na slabašnom fenjerašu (5:1), a Marokanac učestvovao u svih pet pogodaka, potvrdivši status jednog od najboljih fudbalera današnjice.
"On večeras nije igrao kao desni bek, nije igrao ni kao krilo - najprostije rečeno, igrao je kao kompletna fudbalska ličnost. Postići tri gola i zabeležiti dve asistencije na jednoj utakmici zahteva mnogo više od same brzine ili tehnike; zahteva visoku inteligenciju, osećaj za prostor i ubitačni mentalitet", kazao je oduševljeni Luis Enrike. "Njegov instinkt pred golom je veličanstven. Kada bih mu sutra dao dres sa brojem devet, niko u Evropi to ne bi doveo u pitanje, jer on bi igrao i kao elitni napadač".
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"Gledajte, pratim desne bekove već trideset godina... Ovo što Ašraf Hakimi trenutno radi je potpuno nestvarno. Neverovatno. Završiti utakmicu sa het-trikom i dve asistencije, a igraš na poziciji beka... Ne znam šta bih rekao. Ja nisam u pet golova nisam mogao da učestvujem ni za celu sezonu, kamoli za devedeset minuta. Kretanje, atletske sposobnosti, kvalitet centaršuteva - on sve ima. To je apsolutno vrhunski nivo. I ovo nije neki slučajan, jednokratan blistavi trenutak. Hakimi već četiri godine, iz nedelje u nedelju, pruža partije svetske klase. Bez ikakve sumnje, momak postavlja standarde kako treba da izgleda elitni desni bek u modernom fudbalu”, zaključio je Englez.
Imajući u vidu da u idealnim uslovima po Parizovoj levoj strani dejstvuje trenutno povređeni Nuno Mendeš, nema ni najmanje sumnje da Luis Enrike raspolaže trenutno s najboljim bekovskim parom na svetu. Verovatno i najubitačnijim u ovom veku. A da bi tako bilo i u budućnosti, uprava Svetaca želi da se osigura - planira da zakaže početak pregovora oko novog ugovora sa Hakimijem, javlja Ekip.
Mada je brzonogi reprezentativac Maroka vezan za šampiona Francuske do leta 2029, na Parku prinčeva imaju ideju da ga 'vežu' sa dodatne dve godine, te da mu povećaju platu, kako nijednog momenta u pitanje ne bi bilo dovedeno njegovo zadovoljstvo i status u klubu. Hakimi je trenutno zamenik kapitena, no plan je da 2028, kada sadašnjem prvom kapitenu Markinjosu istekne ugovor, ta uloga pripadne njemu.
Po sporazumu iz februara 2025. godine Ašraf Hakimi na mesečnom bruto nivou zarađuje 1.100.000 evra. Ukoliko bude prihvatio novi očekuje se da njegova plata bude u rangu Dembeleove, iliti najveće u klubu - 1.500.000 evra mesečno, odnosno oko 18.000.000 evra na godišnjem nivou.
Ekip dalje navodi da su dve strane stupile u inicijalne razgovore, ali da trenutno postoji objektivna prepreka za zaključivanje posla. Naime, krajem septembra, Kasacioni sud Francuske odbio je Hakimijevu poslednju žalbu na optužbu za silovanje iz 2023. godine, čime su iscrpljene sve pravne mogućnosti da ista bude odbačena. To u prevodu znači da će zvezdi Pari Sen Žermena definitivno biti suđeno pred Krivičnim sudom. Podsetimo, radi o slučaju 24-godišnje devojke, koja tvrdi da je seksualno napastvovana u njegovom domu nadomak Pariza.
Marokanac od samog starta kategorički odbacuje optužbe i tvrdi da je odnos bio dobrovoljan. Pravni tim što ga zastupa nedavno je saopštio da jedva čeka suđenje kako bi javno izneli dokaze i skinuli ljagu s Hakimijevog imena.
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FRANCUSKA 1 – 9. KOLO
Petak
Avr - PSŽ 1:5 (1:2)
/Džoš Madža 18 - Godts 26, Hakimi 28, 55, 69, Majulu 62/
Nica - Ren 5:2 (3:1)
/Vai 12 pen, 34 pen, Klaus 45+2, Amura 52, 73 - Šimanski 15, Dia 58 pen/
21.05: (2,65) Lil (3,40) Lans (2,65) MOZZART RELAX
Subota
20.45: (2,35) Troa (3,60) Le Man (2,90) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (1,83) Strazbur (4,00) Okser (3,90) MOZZART RELAX
17.15: (1,40) Lion (4,90) Anže (6,75) MOZZART RELAX
17.15: (2,35) Pariz (3,60) Monako (2,90) MOZZART RELAX
20.45: (1,95) Olimpik Marselj (4,00) Tuluz (3,45) MOZZART RELAX
Ponedeljak
20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama