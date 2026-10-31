Ako ne bude osuđen, Hakimija čeka najveći ugovor u Pari Sen Žermenu...

"On večeras nije igrao kao desni bek, nije igrao ni kao krilo - najprostije rečeno, igrao je kao kompletna fudbalska ličnost. Postići tri gola i zabeležiti dve asistencije na jednoj utakmici zahteva mnogo više od same brzine ili tehnike; zahteva visoku inteligenciju, osećaj za prostor i ubitačni mentalitet", kazao je oduševljeni Luis Enrike. "Njegov instinkt pred golom je veličanstven. Kada bih mu sutra dao dres sa brojem devet, niko u Evropi to ne bi doveo u pitanje, jer on bi igrao i kao elitni napadač" .

Čudesnu partiju pružio je sinoć Ašraf Hakimi (27) na gostovanju njegovog Pari Sen Žermena u Avru. Prvak Evrope 'istresao se' na slabašnom fenjerašu (5:1), a Marokanac učestvovao u svih pet pogodaka, potvrdivši status jednog od najboljih fudbalera današnjice.

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"Gledajte, pratim desne bekove već trideset godina... Ovo što Ašraf Hakimi trenutno radi je potpuno nestvarno. Neverovatno. Završiti utakmicu sa het-trikom i dve asistencije, a igraš na poziciji beka... Ne znam šta bih rekao. Ja nisam u pet golova nisam mogao da učestvujem ni za celu sezonu, kamoli za devedeset minuta. Kretanje, atletske sposobnosti, kvalitet centaršuteva - on sve ima. To je apsolutno vrhunski nivo. I ovo nije neki slučajan, jednokratan blistavi trenutak. Hakimi već četiri godine, iz nedelje u nedelju, pruža partije svetske klase. Bez ikakve sumnje, momak postavlja standarde kako treba da izgleda elitni desni bek u modernom fudbalu”, zaključio je Englez.