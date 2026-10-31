Partizan Mozzart Bet bi za dve nedelje mogao da bude u kompletnom sastavu

Kao što je već pred duplo kolo najavio i trener crno-belih, Vanja Marinković se u potpunosti priključio treninzima i biće na raspolaganju španskom stručnjaku već za narednu utakmicu protiv Kluža, koju Partizan igra u ponedeljak.

Što se tiče Dereka Vilisa, nakon kontrolnih pregleda ustanovljeno je da oporavak američkog krilnog centra ide u dobrom smeru, pa se njegov povratak treninzima sa ekipom očekuje tokom druge nedelje novembra. Neće puno duže morati da čekaju ni na povratak Džekirija. Nigerijskog centra prema trenutnim procenama, do potpunog oporavka deli još oko dve nedelje.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

U periodu kada se očekuje povratak povređenih igrača, crno-belima će na ruku ići raspored, pošto naredne četiri utakmice u Evroligi igraju u Beogradu. Partizan će redom dočekati Makabi, Baskoniju, Valensiju i Bešiktaš.