Feran Tores: Barsa mora da pokaže da me želi

Kod Luisa Enrikea bi zasigurno bio važan šraf, kod Hansija Flika – pitanje je. Iako je iza njega sjajna sezona, iako je Katalonce napustio Robert Levandovski i trećeg napadača za sada nemaju. Međutim, to kako se ponaša i šta izjavljuje, upućuje da je Tores u poprilično lagodnoj poziciji. Tokom američke “turneje” gotovo da nema uticajnijeg medija za koji već nije govorio ili ima zakazan intervju, a u izjavi za tamošnji Sportiko, na pitanje šta bi Barselona trebalo da učini kako bi produžila ugovor sa njim, Feran je rekao:

„Barsa mora da pokaže da me želi. Moraju da dođu i pregovaraju, pa će svaki detalj biti prodiskutovan.”

Nije 26-godišnji fudaler želeo da se upušta u konkretne komentare na temu zainteresovanosti dvostrukog uzastopnog evropskog prvaka, ali je odgovarajući na ta pitanja ostavio utisak čoveka poprilično opuštenog po pitanju sopstvene fudbalske budućnosti. Priznao je da su takve glasine uvek pozitivna stvar za fudbalera.

„Uvek je dobro kada te takvi timovi žele”, rekao je on.

Uprkos tome, insistirao je da mu prioritet ostaje Barselona i istakao da mu ugovor omogućava da se rasterećeno suoči sa budućnošću.

„Imam ugovor sa Barsom. Istina je da u fudbalu nikad ne znate šta može da se desi, ali dobra stvar je što, pošto imam ugovor, mogu da sačekam i sam donesem pravu odluku“, zaključio je on.

Feran Tores će ostati u Americi do četvrtka, a dan kasnije otputovaće u rodni Fojos, gradić pokraj Valensije, gde mu porodica i najbliži prijatelji spremaju doček kakav i dolikuje junaku finala najveće planetarne fudbalske smotre. Nakon toga priključiće se treninzima Barselone, ali se i sastati sa čelnicima katalonskog kluba kako bi se jedna od većih letnjih transfer sapunica raščivijala.

Ne promeni li Barselona pristup u poslednji čas, čini se da je mnogo realnije da Ferana Toresa vidimo uskoro pod svetlima Pariza.