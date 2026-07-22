Novo muljanje Inter Majamija: Stigao Kazemiro, ali MLS otvorio istragu

Pravila u ovakvim situacijama su kristalno jasna i ne trpe sivu zonu: Ako želite igrača na kojeg drugi klub ima Discovery Rights, prvo morate od tog kluba da otkupite to pravo, pa tek onda da kontaktirate agente samog igrača.

U srži problema je pravilo koje se u MLS-u naziva Discovery Rights. S obzirom na to da je liga specifično koncipirana i da želi da spreči klubove da se međusobno nadmeću i veštački pumpaju cene za istog igrača na tržištu, timovi moraju prvi da "rezervišu" pravo na pregovore sa određenim fudbalerom. U Kazemirovom slučaju, to pravo je prvi na nivou lige prigrabio Los Anđeles Galaksi.

Majami je to svesno i bahato ignorisao. Ekipa sa Floride je radila "ispod žita", direktno stupila u kontakt sa Brazilcem, dogovorila sve lične uslove i tek onda se, pred gotov čin, obratila Galaksiju da "ispegla papire". To se u američkom sportu zove Tampering (nedozvoljeno pregovaranje, uticanje na igrača van dozvoljenog protokola) i predstavlja jedan od najtežih prekršaja kada je u pitanju integritet takmičenja.

"MLS trenutno pregleda navode o nedozvoljenom pregovaranju protiv Intera iz Majamija. Liga prikuplja sve relevantne informacije i suzdržaće se od daljih komentara do okončanja istrage", stoji u zvaničnom saopštenju lige.

Jasno je da će Majami svakako morati da plati kompenzaciju Galaksiju za ustupanje prava, ali će konačan iznos – kao i drakonske kazne koje verovatno slede – zavisiti od onoga što istraga pokaže.

A ako neko ima debeo dosije u kancelarijama MLS-a, to je Inter. Ovo nije prvi put da vrhuška sa Floride pokušava da napravi ligu "naivnom" i zaobiđe pravila. Svi se dobro sećaju 2021. godine kada je Majami žestoko kažnjen zbog kreativnog knjigovodstva, muljanja sa Seleri kepom i skrivanja plata. Tada su Bleza Matuidija i Andresa Rejesa lažno prijavili ispod cenzusa za Designated Player (DP) status, dok su im kroz netransparentne dogovore na druge račune uplaćivali milione. Zbog te afere su ostali bez više od 2.000.000 dolara, sportski direktor Pol Mekdonou je suspendovan na godinu dana, klub je platio kaznu od 2.000.000 dolara, a sam vlasnik Horhe Mas još 250.000.

Isti taj Mas je prošlog leta ratovao sa ligom nazivajući njena pravila "drakonskim", nakon što su Lionel Mesi i Đordi Alba suspendovani na po jedan meč jer su svesno ignorisali Ol-star utakmicu bez prijavljene i dokumentovane povrede.

Za kraj, da posvetimo koju reč i Kazemiru. Brazilac na Floridu stiže nakon odlične sezone u Mančester Junajtedu sa devet pogodaka na 33 utakmice. Uprkos oživljavanju karijere na Teatru snova, nije bilo produžetka saradnje, već mu je ugovor istekao, a on odlučio da poslednje ili jednog od završnih poglavlja karijere provede u Americi gde je nedavno nosio dres Brazila koji je eliminisan od Norveše u osmini finala Mundijala. Pored Lionela Mesija, Luisa Suareza i Rodriga de Pola, Kazemiro, makar u prvoj sezoni neće imati DP status.