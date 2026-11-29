Vreme čitanja: 4min | ned. 29.11.26. | 12:03
Teren se čisti, odlaganja utakmice neće biti
Neizvesnosti više nema, utakmica Novi Pazar – Crvena zvezda će se igrati kako je predviđeno, danas od 15.30 časova. Teren se čisti, biće u dovoljnoj meri spreman da meč ne mora da se odlaže, a kakva je opasnost pretila u nekom trenutku danas pre podne.
Zbog svega toga rukovodstvo Novog Pazara je pozvalo jutros navijače da se prihvate lopata i da pomognu da se teren očisti u meri koja dozvoljava da se utakmica igra.
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Od čelnika Zajednice Superlige Mozzart Bet Superlige se već tamo oko 12 časova moglo čuti da odlaganja utakmice neće biti.
A i iz Novog Pazara je stiglo oko 12 časova obaveštenje navijačima:
„Ne brinite, stadion će biti očišćen i utakmica će se odigrati. Uz radnike kluba i naše navijače, koji su uvek bili uz Novi Pazar i kada je najteže, uklonićemo sneg i učiniti sve da teren bude spreman. Nije prvi put da se suočavamo sa izazovima, a upravo se u ovakvim situacijama pokazuje koliko sloga i zajedništvo znače. Neki će se podsmevati, a neki će raditi“.
Meč Novi Pazar - Crvena zvezda je u neku ruku derbi kola, pogotovo što su obe ekipe u dobroj formi. Ulaznice su skoro u potpunosti rasprodate, tako da bi i pored hladnoće i snega, trebalo da tribine budu dobro popunjene.
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tiendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
Radnik - Vojvodina 1:2 (0:1)
/Spasić 89 - Mulahusejnović 15, Kolarević 68/
Čukarički - Mladost Lučani 3:1 (1:0)
/Sisoko 29, Maiga 70, Radonjić 90+2 - Meri 56/
Partizan - Radnički Niš 1:0 (1:0)
/Čumić 25/
Nedelja
15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX
17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX
Ponedeljak
14.00 (4.50) Zemun (3.70) Radnički Kragujevac (1.75) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama