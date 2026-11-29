Od čelnika Zajednice Superlige Mozzart Bet Superlige se već tamo oko 12 časova moglo čuti da odlaganja utakmice neće biti.

A i iz Novog Pazara je stiglo oko 12 časova obaveštenje navijačima:

„Ne brinite, stadion će biti očišćen i utakmica će se odigrati. Uz radnike kluba i naše navijače, koji su uvek bili uz Novi Pazar i kada je najteže, uklonićemo sneg i učiniti sve da teren bude spreman. Nije prvi put da se suočavamo sa izazovima, a upravo se u ovakvim situacijama pokazuje koliko sloga i zajedništvo znače. Neki će se podsmevati, a neki će raditi“.