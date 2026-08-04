Tadić: Jesmo li spremni za Ligu šampiona? Jesmo!

Tadić će posle Groningena, Tventea i Ajaksa, tako igrati i za četvrti holandski klub. A na pitanje, da li je NEC spreman za takmičenje kakvo je Liga šampiona, Dušan je imao spreman odgovor.

"Jesmo li spremni za Ligu šampiona? Jesmo! Moramo da budemo spremni. Moramo da uradimo sve da se kvalifikujemo. Olimpijakos je svakako dobar tim, ali moramo da verujemo u svoje sporobnosti. Da li možemo da osvojimo Ligu šampiona? Da, možemo", odgovorio je Dušan u svom stilu.

20.00: (1,55) Olimpijakos (3,80) NEC (5,80)

Svestan je Tadić da u Holandiji ima jačih ekipa, ali to ne znači da NEC ne može da bude bolji od njih.

"Naravno, konkurencija je jaka, ali moramo da verujemo. Potreban nam je pobednički mentalitet, to mora da bude standard svakog dana na terenu. Uvek treba pucati na najviše, čak iako NEC nikad nije bio prvi u Erediviziji. Moramo da pokušamo, pa ćemo videti šta će se dogoditi. Biće nezgodno jer ćemo imati meč svaka tri dana", upozorio je Tadić.

Njegov dolazak u redove NEC-a je jedan problem više i za Olimpijakos i njegovog trenera Hosea Luisa Mendilibara. Jedno je planirati igru protivnika bez Tadića, a drugo sa njim u timu.

Mladi vezista Olimpijakosa, 19-godišnji Hristos Muzakitis, posebno je očaran time što će igrati protiv Tadića.

"Da li znam igrače poput Emrea Mora i Dušana Tadića? Svakako da su mi poznati. Posebno Tadić, on je bio jako popularan kada sam ja bio dete. Gledao sam njegove blistave mečeve na televiziji. Čast je igrati protiv igrača kao što je on. Zato sam vrlo motivisan. Zaista mi znači mnogo da je neko kome sam se mnogo divio, sada na drugoj strani terena. NEC je, naravno, više od Tadića. Imaju veoma opasan tim, ali mislim da smo u dobroj poziciji", kaže Muzakitis.

Trener Olimpijakosa Hose Luis Mendilibar je svestan snage holandske ekipe.

"NEC ima zaista dobar tim, igraju sa mnogo hrabrosti. Pratio sam rad Dika Šrojdera dve godine, kada je počeo da radi sa Kasteljonom u Španiji. On koristi potpuno drugačiji sistem od većine klubova. Mi moramo da igramo na svoj način i da se ne fokusiramo previše na to šta oni rade", poručio je Mendilibar.

Španski stručnjak posebno insistira na detaljima i važnosti pune koncentracije tokom 90 minuta.

"Možemo da imamo problem ako popusti koncentracija. Važno je da ne upadamo u njihove zamke. Ubeđen sam da ovaj susret neće rešiti jedan meč. Borićemo se u oba, ali ja verujem u svoj tim", zaključio je Mendilibar.

Njegov kolega sa klupe NEC-a, Dik Šrojder, morao je ipak da prelomi. Tadić jeste veliko pojačanje, ali ima 37 godina i nije igrao od 11. maja. Otuda se očekuje da počne meč sa klupe, a da navalu predvodi Brajan Linsen. Svakako, srpski napadač će moći da pomogne u svakom trenutku odluči li Šrojder da ga ubaci u igru.

Inače, NEC je doživeo poraze na dva poslednja pripremna meča, sa Elversbergom (0:1) i Seviljom (1:2). Što se tiče grčke ekipe, ona je u nizu od tri poraza u prijateljskim mečevima, od Ajaksa (1:0), Antverpena (3:0) i AZ Alkmara (3:2).

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

18.00: (2,80) Ararat (3,30) Celje (2,55)

18.00: (2,109 Mjelbi (3,45) Slovan Bratislava (3,50)

19.30: (4,30) Hapoel Ber Ševa (3,60) Crvena zvezda (1,85)

19.30: (1,60) Levski (3,50) Kairat (5,90)

20.00: (1,55) Olimpijakos (3,80) NEC (5,80)

20.00: (3,70) Sparta Prag (3,50) Lion (2,00)

20.00: (2,35) Union Sen Žiloaz (3,50) Bode Glimt (2,95)

20.00: (1,15) Dinamo Zagreb (7,75) Kauno Žalgiris (19,0)

Sreda

18.30: (1,65) Orhus (3,60) Sabah (5,10)

20.00: (1,40) Fenerbahče (5,00) Šturm (7,50)

*** kvote su podložne promenama