Rafinjalonaaa!!! Ovo je nemoguće zaustaviti, fudbalska sila kakva nije viđena godinama

Ovo uteruje strah u kosti svakom ko bi da se takmiči u fudbalu. Da li će biti moguće zadržati ovaj nivo igre do kraja sezone, ostaje da vidimo. I da uživamo dok god traje. I da ne zaboravimo da je Hansi Flik u korona sezoni 2020. godine gazio sa Bajernom u sličnom, nemilosrdnom stilu od početka do kraja. Bila je to čudna sezona u čudnim okolnostima, biće mu sada još teže da to ponovi sa Barsom, ali trenutno izgleda kao nezaustavljiva fudbalska mašinerija koja protivniku izbija dah iz pluća i samo je pitanje momenta konačne kapitulacije.

Prošle sezone se Barsa na “Sančez Pishuanu” provela kao bosa po trnju (4:1 za domaćina), Sevilja je ove sezone ušla u sezonu iznad svih očekivanja i uz dobar fudbal beležila sjajne rezultate. Svi preduslovi za sjajnu utakmicu su bili tu… I dobili smo je. Ravnopravnu i neizvesnu do sredine drugog poluvremena kada je sve bilo gotovo… Jednostavno, protiv Barselone je trenutno nemoguće izdržati 90 minuta.

Sevilja je imala dobar plan igre kako da ugrozi Barsu. U fazi odbrane je visoko pritiskala i oslanjala se na kontranapade, u fazi napada je bombardovala centaršutevima sa krila i sa oba ta segmenta igre je Barsa imala problem. Uostalom, tako je i primila gol u uvodnoj fazi igre. Dok je Jamal lomio kičme rivalima po desnom krilu i konstantno gađao suprotan ugao (pogodio stativu na početku meča), Sevilja je prvu šansu iskoristila u 19. minutu. Jusuf Fofana se ušunjao u peterac iz drugog plana i ispred nosa Kubarsiju kresnuo loptu glavom u mrežu sa prve stative. Livaković je bio nemoćan na debiju za Blaugranu…