Rafinjalonaaa!!! Ovo je nemoguće zaustaviti, fudbalska sila kakva nije viđena godinama
Vreme čitanja: 9min | sub. 19.09.26. | 23:03
Još jedan festival fudbala u izvođenju ekipe Hansija Flika
Bio je Krojfov Drim tim. Bio je Ronaldinjov putujući cirkus koji je zakucavao ljude za tribine i televizore. Bilo je nekoliko fantastičnih ekipa sa Leom Mesijem kao udarnom iglom i teško je odlučiti da li je bila bolja ona pod Gvardiolom ili ubitačni MSN triling kod Luisa Enrikea…
Ali, ovo… Ovo što igra Flikova Barselona na početku sezone. Ovo što radi Rafinja. Ovo je festival fudbala! Sevilja je večeras bila nova recka u nizu Barsinih žrtava. Borila se, pretila, bila konkurentna i nastradala skoro pa rutinski uz još jedan het-trik pobesnelog Rafinje – 3:1.
Izabrane vesti
Ovo uteruje strah u kosti svakom ko bi da se takmiči u fudbalu. Da li će biti moguće zadržati ovaj nivo igre do kraja sezone, ostaje da vidimo. I da uživamo dok god traje. I da ne zaboravimo da je Hansi Flik u korona sezoni 2020. godine gazio sa Bajernom u sličnom, nemilosrdnom stilu od početka do kraja. Bila je to čudna sezona u čudnim okolnostima, biće mu sada još teže da to ponovi sa Barsom, ali trenutno izgleda kao nezaustavljiva fudbalska mašinerija koja protivniku izbija dah iz pluća i samo je pitanje momenta konačne kapitulacije.
Prošle sezone se Barsa na “Sančez Pishuanu” provela kao bosa po trnju (4:1 za domaćina), Sevilja je ove sezone ušla u sezonu iznad svih očekivanja i uz dobar fudbal beležila sjajne rezultate. Svi preduslovi za sjajnu utakmicu su bili tu… I dobili smo je. Ravnopravnu i neizvesnu do sredine drugog poluvremena kada je sve bilo gotovo… Jednostavno, protiv Barselone je trenutno nemoguće izdržati 90 minuta.
Sevilja je imala dobar plan igre kako da ugrozi Barsu. U fazi odbrane je visoko pritiskala i oslanjala se na kontranapade, u fazi napada je bombardovala centaršutevima sa krila i sa oba ta segmenta igre je Barsa imala problem. Uostalom, tako je i primila gol u uvodnoj fazi igre. Dok je Jamal lomio kičme rivalima po desnom krilu i konstantno gađao suprotan ugao (pogodio stativu na početku meča), Sevilja je prvu šansu iskoristila u 19. minutu. Jusuf Fofana se ušunjao u peterac iz drugog plana i ispred nosa Kubarsiju kresnuo loptu glavom u mrežu sa prve stative. Livaković je bio nemoćan na debiju za Blaugranu…
Ali, ništa taj primljeni gol nije poremetilo u igri Barselone. Jamal je nastavio da seje strah po svojoj strani, a novokomponovani centarfor Rafinja da vreba. Mladoj zvezdi Barse se nije dalo da sjajnu igru i individualne akcije kruniše golom, možda je oštećen i za penal u jednoj situaciji, ali je zato Rafinja prvu šansu iskoristio. Kristensen je sjajnim pasom iz dubine našao Brazilca koji je napao prostor, a onda majstorskim vraćanjem lopte petom na suprotnu nogu bacio rivala na zadnjicu i poslao loptu u mrežu pored Vlahodimosa.
Nije se Sevilja branila, pokušavala je iz kontri i nakon centaršuteva, imala i neke solidne šanse, ali je delovalo da je samo pitanje momenta kada će se rezultat potpuno preokrenuti. Domaći su izdržali poluvreme, ali je Rafinja na početku drugog dela igre nastavio šou. Jamal je još jednom napravio dar-mar po svojoj strani i kada već nije podesio nišane da se upiše u strelce, zabeležio je idealnu asistenciju za Rafinju. Brazilac je pogodio glavom sa peterca i pokazao da je Hansi Flik u njemu zaista otkrio pravog špica.
Nastavila je Barsa da se igra i da dominira, Rafinja je pogodio stativu direktnim šutem iz kornera, a do het-trika je stigao u 68. minutu. Jamal ga je izbacio u prostor, a Brazilac bocnuo loptu preko golmana za savršen het-trik. Desna, glava, leva. Tek peti igrač u istoriji Barse kojem je to pošlo za rukom. Čak ni Leo Mesi tokom godina vladavine nije upisao savršen het-trik. Uspeli su Luis Suarez, Patrik Klajvert dva puta, Bakero i Salinas.
Rafinji je ovo drugi het-trik zaredom, ima neverovatnih 12 golova nakon sedam utakmica. To su brojke na nivou apsolutne dominacije Mesija ili Ronalda. A ljudi se letos pitali što Barsa ne dovodi špica umesto Levandovskog… Najbolji špic na svetu trenutno je - Rafinja.
Barselona na reprezentativnu pauzu odlazi sa savršenim učinkom od sedam pobeda iz isto toliko mečeva uz brutalnu gol-razliku 29:7! Jedina senka na sjajno veče je povreda Andreasa Kristensena sredinom drugog poluvremena… Deluje da nije naivno. Ali, ima tu dovoljno alternativa i opcija da Flik nadoknadi odsustvo Danca. Barsa i bez njega deluje zastrašujuće. Trenutno kao najbolji tim u Evropi.
PRIMERA – 7. KOLO
Petak
Espanjol - Elče 1:3 (0:2)
/Ćusta 72ag - Ninjo 26, 29, Valera 78/
Subota
Osasuna - Rajo Valjekano 1:1 (1:0)
/Budimir 16 - Kameljo 51/
Atletik Bilbao - Alaves 0:0
Selta - Rasing Santander 5:0 (2:0)
/Gonzales 31 penal, Moriba 43, Roman 69, Duran 78, 90+2/
Sevilja - Barselona 1:3 (1:1)
/Fofana 19 - Rafinja 22, 52, 69/
Nedelja
14.00: (2,05) Hetafe (3,15) Malaga (4,10) MR
16.15: (3,50) Atletiko Madrid (3,60) Real Madrid (2,05) MR
18.30: (1,53) Viljeral (4,30) Levante (6,00) MR
18.30: (3,50) Deportivo La Korunja (3,45) Betis (2,10) MR
21.00: (2,75) Valensija (3,30) Real Sosijedad (2,60) MR
***kvote su podložne promenama