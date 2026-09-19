Ne znaš kad će da se probudi, ali kad ustane - ujeda: Lion silan protiv direktnog konkurenta

Već kod prvog gola videlo se koliko je Lion raspoložen. Dete Liverpula Tajler Morton je fantastičnom loptom pronašao Korentana Tolisoa, kog je u ofsajd zamci zaboravio Merlan. Kapiten domaćih nije žurio, sačekao je pravi trenutak i poslužio Ernesta Nuamu, a reprezentativac Gane je hladnokrvno provukao loptu kroz noge Brisa Sambe za 1:0. Konačno je Nuama počeo da pokazuje zašto je Lion platio 28.500.000 evra Nordsjelandu i tako učinio momka iz Gane jednim od najunosnijih produkata akademije "Right to Dream".

Nuama se tu nije zaustavio. Lion je posle osvojene lopte munjevito krenuo napred, Ganac je odložio loptu ka Pavelu Šulcu na levoj strani kaznenog prostora, a Čeh je umesto udarca strpljivo sačekao i vratio je Nuami koji je dolazio iz drugog plana. Udarac iz prve i Samba je ponovo bio bez šanse.

Treći pogodak bio je možda i najlepši primer timske igre domaćina. Toliso je petom iz prve produžio ka Šulcu, ovaj je prebacio akciju na Madsa Bidstrupa, Danac je pronašao Loisa Opendu, a pozajmljeni napadač Juventusa je sačekao utrčavanje Abnera. Usledio je oštar centaršut pred gol, lopta je ostala živa na samoj liniji, a Atekame je bio brži od Sambe i ubacio je u mrežu za 3:0.

Ako je do tada sve bilo stvar kombinatorike, za kraj je ostao potez večeri. Atekame je ponovo probio po strani, nešto za šta u Milanu nije ni dobio prostora prošle sezone, i poslao povratnu loptu ka ivici kaznenog prostora. Budaš je inteligentno propustio, a Toliso iz polukruga namestio telo i poslao projektil u mrežu.

Pobeda dobija dodatnu težinu kada se stavi u širi kontekst sezone. Samo tri dana ranije Lion je uspešno otvorio Ligu Evrope trijumfom protiv Anderlehta u gostima, pa je sada spojio dve važne pobede u različitim takmičenjima. Fonseka upravo takav kontinuitet i traži. Jer problem Liona do sada nije bio nedostatak kvaliteta, već oscilacije.

Remiji protiv Avra i neugodnog Pariza FK bili su utakmice u kojima je Lion mogao i morao više ako želi da se dugoročno zadrži pri samom vrhu. U tako zgusnutoj borbi svaka dva izgubljena boda protiv rivala iz donjeg ili srednjeg doma tabele mogu kasnije skupo da koštaju. Zato ovakvih 4:0 protiv Rena vredi više od same gole razlike.

Lion se barem privremeno popeo na drugo mesto, podigao samopouzdanje i pokazao da ima dovoljno oružja da se bori za ono što je u klubu ove sezone postavljeno kao glavni cilj - plasman među prva tri i direktan put u Ligu šampiona. Posle bolnog ispadanja od Fenerbahčea, u Lionu dobro znaju koliko kvalifikacije mogu da budu surove. Ako žele da ih sledeće godine preskoče, upravo ovakve utakmice moraju da postanu pravilo, a ne izuzetak.

FRANCUSKA 1 – 5. KOLO

Petak

Monako - Lans 2:1 (1:0)

/Bruner 32, Gradi 84 ag - Udol 57/

Subota

Pariz - Strazbur 2:1 (1:0)

/Kebal 18, Pažo 57 - Embou 88 autogol/

Lion - Ren 4:0 (2:0)

/Nuama 7, 30, Atekame 48, Toliso 76/

Tuluz - Avr 3:2 (0:0)

/Tengstet 49 pen, 51, Jorgensen 79 - Madža 71, Samata 88/

Le Man - Lorijen 2:1 (1:0)

/Buraba 3, Dijalo 57 - Jensen 79/

Anže - Troa 2:0 (1:0)

/Peter 42, Sbai 57/

Nedelja

15.00: (2,95) Okser (3,40) Brest (2,40) MR

17.15: (3,40) Nica (3,40) Lil (2,15) MR

20.45: (7,50) Olimpik Marselj (4,60) PSŽ (1,42) MR

***kvote su podložne promenama