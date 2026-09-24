Povredio se Abu Fani
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 09:36
Vezista Crvene zvezde i reprezentacije Izraela ranije završio trening u Lincu zbog problema sa preponama
Neočekivan problem za selektora Izraela Rana Ben Šimona. Vezista Crvene zvezde Mohamed Abu Fani povredio se na poslednjem treningu pred susret sa Austrijom u Lincu (četvrtak, 20.45), na otvaranju B divizije Lige nacija.
Kako javljaju izraelski mediji, Abu Fani je morao pre vremena da napusti trening zbog bola u preponi. U ovom trenutku još nije poznato koliko je ta povreda ozbiljna, odnosno da li će 28-godišnji vezista uopšte biti u konkurenciji za susret sa Austrijom.
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Ono što je sigurno je da neće biti starter u Lincu. To je Ben Šimonov plan od ranije, da mu od prvog minuta u veznom redu budu Dor Perec i Elijel Perec. Ideja je bila da Abu Fani uđe sa klupe, ali sada je znatno manja šansa da će tako nešto da se desi.
20.45: (1,48) Austrija (4,90) Izrael (6,15) - MR
Za Izraelce je poseban problem što su još dvojica vezista otpala zbog povreda i pre puta u Austriju, fudbaler Lečea Omri Gandelman i Itan Azulaj iz Makabi Haife. To je dodatna komplikacija, jer Izrael posle večerašnjeg ima da odigra još tri meča u ovom prozoru – dva sa Republikom Irskom i jedan sa tzv. Kosovom.
Ako je Abu Fani definitivno otpao, pored dvojice Pereca od veznih fudbalera za tim sa Austrijom ima samo 21-godišnjeg Jarina Levija. Tu ne računamo Oskara Gloha, koji će igrati na poziciji polušpica.
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LIGA NACIJA (B DIVIZIJA) – 1. KOLO
Četvrtak
20.45: (1,48) Austrija (4,90) Izrael (6,15) - MR
20.45: (2,40) tzv. Kosovo (3,25) Republika Irska (3,05) - MR
Petak
18.00: Gruzija - Severna Irska
20.45: Poljska - Bosna i Hercegovina
Subota
15.00: (2,50) Slovenija (3,15) Škotska (2,75)
Nedelja
20.45: (7,75) Makedonija (4,40) Švajcarska (1,38)
***Kvote su podložne promenama