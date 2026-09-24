Povredio se Abu Fani

Ono što je sigurno je da neće biti starter u Lincu. To je Ben Šimonov plan od ranije, da mu od prvog minuta u veznom redu budu Dor Perec i Elijel Perec. Ideja je bila da Abu Fani uđe sa klupe, ali sada je znatno manja šansa da će tako nešto da se desi.

20.45: (1,48) Austrija (4,90) Izrael (6,15) - MR

Za Izraelce je poseban problem što su još dvojica vezista otpala zbog povreda i pre puta u Austriju, fudbaler Lečea Omri Gandelman i Itan Azulaj iz Makabi Haife. To je dodatna komplikacija, jer Izrael posle večerašnjeg ima da odigra još tri meča u ovom prozoru – dva sa Republikom Irskom i jedan sa tzv. Kosovom.

Ako je Abu Fani definitivno otpao, pored dvojice Pereca od veznih fudbalera za tim sa Austrijom ima samo 21-godišnjeg Jarina Levija. Tu ne računamo Oskara Gloha, koji će igrati na poziciji polušpica.

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LIGA NACIJA (B DIVIZIJA) – 1. KOLO

Četvrtak

20.45: (1,48) Austrija (4,90) Izrael (6,15) - MR

20.45: (2,40) tzv. Kosovo (3,25) Republika Irska (3,05) - MR

Petak

18.00: Gruzija - Severna Irska

20.45: Mađarska - Ukrajina

20.45: Poljska - Bosna i Hercegovina

20.45: Švedska - Rumunija

Subota

15.00: (2,50) Slovenija (3,15) Škotska (2,75)

Nedelja

20.45: (7,75) Makedonija (4,40) Švajcarska (1,38)

***Kvote su podložne promenama