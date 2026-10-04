Paunović: Holandiji ne treba ovakva sudijska pomoć, sjajan meč Cvetkovića i Gudelja
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 23:20
“Možemo da kažemo da kroz ceo proces smo došli do ovako dobrog izdanja protiv jedne vrhunske reprezentacije, koja je opet danas malo bila pomagana”, istakao selektor Srbije odmah posle meča u Ajndhovenu
Šteta zbog bodovne nule, ali makar smo videli svetlo na kraju tunela večeras u Holandiji. Da smo ostali neporaženi, ne bi bilo nezasluženo, a sa takvom konstatacijom, da je ovo bila do sada najbolja utakmica u Ligi nacija, složio se i selektor Veljko Paunović u izjavi za TV Arena sport odmah posle meča:
"Verovatno jeste, ne znam šta vi mislite. Drago mi je da isto mislite. Mislim da su momci odradili neverovatan posao. Vratili smo se posle primljenog gol, veoma brzo. Ne bih izdvajao pojedince, ali zaista moramo da priznamo da je bila fantastična utakmica Cvetkovića i Gudelja, dva mlada momka koji su doneli ekipi jednu svežinu i jednu vedrinu u igri, tako da nam je sa tim smo nalepili sve ostale igrače koji već imaju veliko iskustvo i tim je funkcionisao izvanredno. Mislim da smo imali neverovatne šanse koje smo isto stvorili i mogli da povedemo za 2:1 na samom početku drugog poluvremena. Mislim da je Cvetković napravio, uz pas Gudelja, jako veliku šansu. Na kraju, kada vidimo šta nismo iskoristili, a imali su i oni šanse, ali odnos iskorišćenih šansi nije bio jednak, a možda je moglo tako da bude”.
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Podvukao je Paunović crtu nakon čitavog mini-ciklusa i ova četiri poraza, od kojih su tri došla istim, ovim večerašnjim rezultatom – 1:2. Zasmetao mu je jako sudijski kriterijum u Ajndhovenu:
“Konkretno, samo možemo da kažemo da kroz ceo proces smo došli do ovako jednog dobrog izdanja protiv jedne vrhunske reprezentacije koja je opet danas malo bila pomagana. Moram da kažem da nisam zadovoljan uopšte sa suđenjem. Mislim da reprezentaciji, kao što je Holandija, ne treba pomoć, ne može da postoje dupli standardi, da se kriterijumi drugačije tumače, faulovi i ostale stvari. Ali svakako da protiv jedne ovakve reprezentacije, imajući protivnika i Holandiju kao ekipu i pun stadion protiv nas i suđenje, mi smo, mislim, pokazali da imamo jak i čvrst mentalitet, da možemo da se borimo sa njima. Još uvek nam fali da dostignemo taj sledeći nivo, ali približavamo se, mislim da se približavamo”, zaključio je selektor.