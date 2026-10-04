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OCENE - SRBIJA: Tako se kalio čelik! Tadićevo još nije prošlo, a Cvetkovićevo vreme je došlo
Vreme čitanja: 1min | ned. 04.10.26. | 23:28
Debi iz snova Stefana Gudelja, Vanjina Ahilova peta; ako je poslednji utisak uvek najjači, dobro je i za selektora i za kompletnu javnost da su Orlovi ovako odigrali u Ajndhovenu
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Vanja Milinković SavićGolman
Ako smo već apsolvirali da mu je igra nogom komparatrivna prednost, onda su mu istrčavanja na bočne lopte definitivno komparativna slabost. Videti pod: drugi gol Grčke u Beogradu, videti i pod: drugi gol Holandije večeras. Čak i prva lopta koja je išla u kazneni prostor još u trećem minutu bila je sporna, Vanja ju je promašio, ali nije bio kažnjen. Kod prvog gola nije ni odreagovao, ostaje utisak da loptu nije ni video. Ako baš seciramo, moglo bi se diskutovati i o kvalitetu postavljanja živog zida u toj situaciji. Skinuo jedan zicer Rejndersu, ali njegovo najslabije izdanje u ovom mini-ciklusu.
Ocena
6
Kosta NedeljkovićOdbrana
Tako mu se namestilo da je bukvalno već u prvom minutu dobio priliku da očisti jednu loptu iz peterca i to kao da mu je dalo na samopouzdanju. Nosio dosta dobro sa Langom, pojavljivao se i u ofanzivi, ali u drugom poluvremenu je potpuno utihnuo. Čak smo i drugi gol primili sa te njegove strane, odakle je Rejnders odigrao povratnu za Zirkzea.
Ocena
6
Stefan GudeljOdbrana
(do 79. minuta) Pažnja, pažnja! Ovo večeras, nije mu bio samo debi u “A” reprezentaciji, nego uopšte u seniorskom internacionalnom fudalu. Za Zvezdu još nije odigrao ni minut u Evropi. Tako se kalio čelik! Počeo sjajno, autoritativno, odlično se postavljao, čačkao svaku loptu iz nogu protivničkih napadača. Onda jedna pogrešna procena i žuti karton već u 14. minutu malo ga je upasivila, ali je u drugom poluvremenu zablistao. Izneo je loptu za Cvetkovića kod zicera u prvom minutu nastavka, potom izblokirao Samervila i, čini se, spasio čist gol. Ma, bravo dečko!
Ocena
7
Srđan BabićOdbrana
Stabilan! Košmarno veče, možda i više nego ostatak ekipe, imao je u Minhenu, ali večeras je uspešno komandovao odbranom kao srednji od trojice štopera. Malo je ispustio iz vida Zirkzea kod gola, ali ipak je bilo puno dobrih intervencija i postavljanja i generalni utisak je pozitivan.
Ocena
6.5
Strahinja PavlovićOdbrana
Tačno je, mučio ga je Samervil, ‘izradio’ za žuti karton i prekršaj iz kojeg ćemo primiti gol, nakon toga za još jedan početkom drugog, kada je Kalaba plesao na ivici isključenja, ali maknemo li to na stranu, još jedna njegova izuzetno autoritativna partija u reprezentativnom dresu. Kako je samo izgurao Gravenberha u reklame, izblokirao Rejndersa, Damfrisa je čitao kao da su doskora živeli u istom stanu, a ne samo u istom gradu. Šteta za onu akciju iz 44. minuta, ali ta njegova ofanzivna uloga možda je i najjači Paunovićev pečat koji se video kroz ove četiri utakmice. U finišu grabio napred i zubima, i rukama, i nogama u pokušaju da donese Orlovima izjednačenje.
Ocena
6.5
Aleksa TerzićOdbrana
(do 72. minuta) Jako loše otvorio utakmicu, sa nekoliko vezanih grešaka u opasnoj zoni, ali kako je vreme odmicao i on je rastao i porastao do asistencije za gol Cvetkoviću. Pa onda, opet splasnuo. Nije izblokirao centaršut Damfrisa kod pobedonosnog gola.
Ocena
6
Saša LukićVezni
Odlično izdanje. Možda naš najbolji igrač u drugom poluvremenu. Koliko je samo ničijih lopti iščeprkao, glavni defanzivni korektor naše reprezentacije ove večeri. Zbog duplog žutog kartona, propustiće naredni meč protiv Nemačke.
Ocena
6.5
Aleksandar StankovićVezni
(do 66. minuta) Ona lopta na stranu kojom je započela akcija kod izjednačujućeg pogotka, to nam treba od igrača na toj poziciji, to nam treba od Aleksandra. I mora to češće da radi. Nekako suviše stidljiv za kvalitete koje znamo da poseduje, a opet svoje je odradio solidno, pokrivao prostor koji treba. Njegovim i Tadićevim izlaskom iz igre, Holanđani su nas spustili u niski blok, a onda i slomili. Rejnders mu umakao u 57. minutu i sreća da je bio neprecizan.
Ocena
6
Lazar SamardžićVezni
(do 72. minuta) Često smo ga kritikovali u ovakvim prilikama, pa je red i da ga pohvalimo. Nismo ga često viđali ovako ‘drčnog’ u reprezentaciji. Izvlačio se i na desno krilo i ulazio u sredinu. Stigao i da kreira - ona akcija kod prve šanse Cvetkovića najviše je njegova zasluga; i da šutira - neugodna žabica sredinom drugog poluvremena. Često se vraćao i odradio dosta defanzivnih zadataka. Ali, može on to još bolje.
Ocena
6.5
Dušan TadićVezni
(do 66. minuta) Šta rekoše neki, njegovo vreme prošlo? Potez! To je ono što malo ko u Evropi ima kao on, to je ono što nam treba od njega. Ona asistencija za Cvetkovića kod šanse u 26. minutu, ona predasistencija Terziću kod gola, ono genijalno dodavanje Pavloviću za još jedan zicer u finišu prvog poluvremena. Sva kreacija u našem timu izlazi iz njegovih kopački. Dok je bio na terenu, bili smo egal sa rivalom. Dosta je i pretrčao, zato se i istrošio, pa je morao pre vremena na klupu.
Ocena
7
Mihajlo CvetkovićNapad
Pravo je blago imati ovako atipičnog napadača. Da su svi tu, na broju, on bi, na papiru, verovatno bio četvrti po redu, ali pokazao je ove večeri da bi ta hijerarhija morala pod hitno da se promeni. Nestvaran radijus kretanja, ogroman je prostor koji pokriva svojim trčanjem. Kako samo lako postiže golove glavom sa tom svojom ne baš impozantnom visinom. I kakva šteta za šansu iz 46. minuta. Onakav ‘lažnjak’ u reprezentaciji maltene nismo videli od njegovog sugrađanina Piksija, onomad u Veroni.
Ocena
7
Nemanja MaksimovićVezni
(od 66. minuta) Ponavljamo, sa tim prvim izmenama nekako se poklopio početak najvećeg pritiska Holandije koji je izrodio pogodak za pobedu. Imao par presečenih lopti, ali i žuti karton, zbog kojeg će i on propustiti narednu utakmicu.
Ocena
6
Luka JovićNapad
(od 66. minuta) Za to malo vremena na terenu, imao je jedan umalo uspešan pokušaj asistencije ka Cvetkoviću i jednu priliku kojoj je, nažalost, uspeo samo da povredi van de Vena.
Ocena
6
Filip KostićOdbrana
(od 72. minuta) Ušao čim smo primili gol, ali nije uspeo da unese preokret po levoj strani.
Ocena
-
Andrija ŽivkovićVezni
(od 72. minuta) Jedan dobar centaršut ka Joviću sa levog krila i jedan u sudijskoj nadoknadi sa desnog koji je morao da bude bolji.
Ocena
-
Nemanja GudeljVezni
(od 79. minuta) Kakva šteta za onaj projektil iz 90+2. minuta! Možda bi bilo čak i neke pravde da je ušla, bod za Srbiju ne bi bio nezaslužen.
Ocena
-
Veljko PaunovićTrener
Ona salva psovki upućena ka sudiji, kada ga je uhvatila kamera u finišu meča, pokazuje sa koliko frustracije završava ovaj mini-ciklus. Poslednji utisak je najjači i zato je dobro da je Srbija na kraju odigrala svoju najbolju utakmicu od ove četiri. Dobro za selektora, jer ako je proces, onda, kao večeras, mora da se vidi neki napredak, ali dobro i za javnost, jer nakon ovakvkog meča lakše ćemo se vratiti na sve ono što nije valjalo na prethodna tri. Ovo večeras bila je najizbalansiranija postava u ovom ‘prozoru’. Pohvale za hrabrost da u vatru baci Gudelja, pa i Cvetkovića. Pohvale za stav u poslednjih desetak minuta, kada su se Holanđani grčevito branili. Intervale u niskom bloku u ovakvim mečevima moramo da smanjimo na minimum, jer smo to skupo platili, ali nije sve do nas, ima i do protivnika.
Ocena
6.5
Veljko PaunovićDušan TadićMihajlo Cvetković