OCENE - SRBIJA: Tako se kalio čelik! Tadićevo još nije prošlo, a Cvetkovićevo vreme je došlo

Strahinja Pavlović Odbrana

Tačno je, mučio ga je Samervil, ‘izradio’ za žuti karton i prekršaj iz kojeg ćemo primiti gol, nakon toga za još jedan početkom drugog, kada je Kalaba plesao na ivici isključenja, ali maknemo li to na stranu, još jedna njegova izuzetno autoritativna partija u reprezentativnom dresu. Kako je samo izgurao Gravenberha u reklame, izblokirao Rejndersa, Damfrisa je čitao kao da su doskora živeli u istom stanu, a ne samo u istom gradu. Šteta za onu akciju iz 44. minuta, ali ta njegova ofanzivna uloga možda je i najjači Paunovićev pečat koji se video kroz ove četiri utakmice. U finišu grabio napred i zubima, i rukama, i nogama u pokušaju da donese Orlovima izjednačenje.