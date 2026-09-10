Predlog zakona: Zabranite Ljorenteu ulazak na Enfild! I poruka: Ostavite Hulijana na miru

U rangu je sa nekim klubovima: Pari Sen Žermen dao je pet na Enfildu kroz istoriju, Benfika i PSV takođe. Tu onda dođe i ime Markosa Ljorentea , a ispred njega je samo Real Madrid sa osam pogodaka na kultnom stadionu.

Kada ga naredni put budu videli kako istrčava na travu Enfilda, nakostrešiće se svi na ostadionu, osim onih u gostujućem sektoru. Neko će se uhvatiti i za srce, unapred mu neće biti dobro, jer zna šta sledi. Toliko klubova je tu došlo, toliko igrača prošlo, a niko nije maltretirao Liverpul u Ligi šampiona kao Markos Ljorente . Baš niko.

Da se Jirgen Klop pita, nikada ga više ne bi pozvao u goste. Nikada ne bi prešao kućni prag Liverpulovog doma. Možda da se donese predlog zakona: zabranite Markos Ljorenteu ulazak na Enfild! Nije baš moguće, pa će Nemac porazmisliti o tome da li da uopšte gleda utakmicu kada španski univerzalac bude na terenu protiv Redsa…

„Gledao sam utakmicu od kuće i kada je Ljorente postigao gol, samo sam počeo da se smejem dok sam sedeo. Pet golova na Enfildu. Pet! U redu, to više ne može da bude slučajnost“, rekao je Jirgen Klop i dodao:

„Možda bi trebalo da prestanemo da ga pozivamo na Enfild, a onda sam se setio da je psa nazvao Enfild. Ne znam da li Ljorente voli Liverpul ili jednostavno voli ovde da postiže golove. Ali, pet golova u pet poseta – to je smešno. Ako ponovo ovde da gol, prestaću da gledam od kuće. Očigledno je to loše za moj krvni pritisak“.

Markos Ljorente pet puta je posetio Enfild, pet puta se upisao među strelce i pretekao je Karima Benzemu – zastao je na četiri gola. Kada je prvi put zatresao mrežu, i to dva puta i izbacio Redse iz lige šampiona, psa je nazvao Enfild. Od tada je raznih doskočica bilo, sada je zanimljivu imao Stiven Džerard.

„Ja bih svog nazvao Gudison“. Pet golova na 54 utakmice Lige šampiona, a pet na pet protiv Liverpula. Neverovatna statistika. Samo što ovoga puta taj jedan Atletiko Madridu nije previše značio, pošto je izgubio 2:1 na premijeri nove sezone u društvu najboljih.

„Da, veoma sam srećan što sam ponovo postigao gol ovde na Enfildu, ne mogu da verujem“, rekao je Markos Ljorente i nastavio:

„Ali, nismo pobedili, a kada je tako… Znate, stariji sam i uopšte ne marim za golove“.