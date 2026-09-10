Da li Rijera zna za jadac? Radnik ume sa Zvezdom, a Katai sa Radnikom

“ Prelepo je takmičiti se na svaka tri ili četiri dana. Četvrtak, nedelja, četvrtak, nedelja. To je nešto prelepo. Sa moje strane kao trenera, moram da imam što veći broj spremnih igrača, jer ćemo morati da rotiramo sastav kako bismo igrali na svaka tri ili četiri dana. To je ono što govorim celoj grupi. Svi moraju da budu spremni i moraju da se osećaju važnim, kao i da budu spremni da pomognu ekipi ", naglasio je Rijera u najavi ovog gostovanja.

Katai je zamenjen protiv Zemuna na poluvremenu, nakon što je promašio penal i u večitom derbiju nije ulazio u igru, baš kao što nije korišćen ni pre toga u Plzenju. Ono što je jedino sigurno, neće, ni večeras, ni na svim gore pomenutim utakmicama, biti Radeta Krunića , koga čeka jednomesečni oporavak. Koliko je to veliki hendikep govorio je juče i sam Rijera , označivši nekadašnjeg fudbalera Milana kao “svoje oči, i u svlačionici, i na terenu”, ali treba imati u vidu da je iskusni vezista od početka tekuće sezone uglavnom preskakao obaveze na domaćoj sceni – odigrao je 63 minuta na premijeri protiv Mačve i 57 minuta do povrede protiv Partizana. Možda bi neko od najnovijih pojačanja, pre svih Japanac Juta Nakajama , baš večeras mogao da dobije priliku da debituje.

Sad, da li će Magiko zaigrati, teško je predvideti, kao uopšte postavu Crvene zvezde, jer španski stručnjak je već demonstrirao trend velikih rotacija u sastavu, a pravi poligon za to imaće u narednih deset dana, kada će njegov tim odigrati čak četiri prvenstvene utakmice do reprezentativne pauze – tri vezane na gostovanjima, protiv Radnika, IMT-a i Železničara, odnosno na kraju protiv niškog Radničkog na stadionu “Rajko Mitić”.

Za Radnik bi moglo da se kaže da je postao jedna od najdomaćinskijih ekipa u Mozzart Bet Superligi. I da baš u specifičnostima svog “veštaka” pronalazi najjači adut da je, evo, već drugu sezonu zaredom, na iznenađenje kompletne fudbalske javnosti u Srbiji, u gornjem delu tabele. Konkretno ove sezone, posle remija sa Mladošću na startu, vezali su tri uzastopna trijumfa – protiv Mačve, Novog Pazara i Čukaričkog. Na prilično sličan način: na vreme su stizali do prednosti, koju su u drugom poluvremenu tvrdom igrom na rezultat usopevali da sačuvaju.

Kuriozitet je da se već sedam različitih igrača upisivalo u listu strelaca od početka prvenstva – samo je Vukašin Bogdanović dao tri gola, od čega dva sa penala – ali i da su Surduličani većinu golova na domaćem terenu postizali udarcima van kaznenog prostora, što je još jedan detalj na koji će crveno-beli sigurno obratiti pažnju. Na još širem uzorku, na poslednjih 14 prvenstvenih utakmica na domaćem terenu, Radnik je doživeo samo tri poraza, i to od Partizana, Vojvodine i Zvezde.

Neće Radnik moći da računa na napadača Ajubu Kosiju, isključenog u nadoknadi vremena utakmice protiv Čukaričkog, ali ni na povređenog golmana Stefana Ranđelovića. Njega je u finišu prethodne utakmice zamenio Lazar Radojičić, načinivši podvig koji nije pošao za rukom nikome otkako Marko Docić nosi dres Čukaričkog – da mu odbrani udarac sa bele tačke.

Prema informacijama koje stižu iz Surdulice, njima jeste već u mislima i duel sa Zemunom idućeg ponedeljka, u kojem je šansa za osvajanje bodova mnogo realnija nego večeras, ali to neće uticati da domaćin večeras istrči na teren u najjačem mogućem sastavu i pokuša da još jednom pokaže zube favoritu.

Biće zanimljivo videti Zorana Rendulića protiv kluba u kojem je proveo jedan deo igračke karijere i gde je trenerski stasavao što kroz rad u mlađim kategroijama, što kao deo stručnog štaba Vladana Milojevića, pre nego je ovog leta dobio priliku u Surdulici.

“Gledali smo sve Zvezdine utakmice do sada. Malo je teško sada sa Rijerom i njegovim specifičnim načinom igre pripremiti se, ali mi razmišljamo kako taktički da odgovorimo na to, kako ćemo da se pripemimo i individualno i kolektivno. Mislim da u fizičkom smislu imamo šanse i da je taj teren naš veliki adut. Oni su sigurno nešto istrošeniji posle derbija i sigurno će biti mnogo bolji posle ove reprezentativne pauze. Na nama je da probamo da iskoristimo ovaj momenat i što više im se približimo”, kazao je Rendulić.

Utakmica iz trečeg kola u Surdulici igra se danas od 19 časova (TV Arena premium 2), a sudiće je Andrija Stojanović.