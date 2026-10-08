PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Šemrok Rovers postaje kolovođa
Vreme čitanja: 1min | čet. 08.10.26. | 11:20
Pročitajte nekoliko predloga za 8. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Prvenstvo Republike Irske dugo nije bilo ovoliko zanimljivo pošto se za titulu bore tri kluba koja imaju po 59 bodova. Jedan od njih je i Šemrok Rovers, koji je odigrao meč manje od konkurenata. Drogeda se nalazi na drugom kraju tabele i kec je jedini ishod koji dolazi u obzir na susretu na kom bi uz Mozzart RELAX mogao da dođe već na poluvremenu.
Konačan ishod
Branilac trofeja u Kupu Crne Gore Mornar imao je očajan početak sezone, a posle kratkotrajne stabilizacije na pauzu u šampionatu otišao je sa dva poraza i remijem. Jezero je u dnu, a na gostovanjima je bez osvojenog boda, zbog čega trijumf Barana ipak ne bi smeo da izostane.
Konačan ishod
Najtrofejniji finski klub u poslednjih deset godina šest puta je podigao šampionski pehar, ali on mu izmiče od 2023. Kako stvari (trenutno) stoje, navijači HJK Helsinkija ni ove sezone neće moći da se raduju konačnom uspehu, ali bi danas sa stadiona trebalo da izađu srećni.
Konačan ishod
Obe današnje utakmice finskog šampionata nalaze se u Mozzart RELAX ponudi. KuPS je do juče delio prvo mesto sa Interom, ali večeras bi morao da iskoristi „poklon“ rivala u borbi za titulu, koji je odigrao bez pogodaka protiv Gnistana i da ga preskoči. Oulu je vezao tri poraza, a za pobedu ne zna već četiri kola, što je još jedan argument za keca.
Konačan ishod
Domaći su u velikim problemima, ali iako su osvojili samo osam bodova (uz svega jednu pobedu) uprava nije prihvatila ostavku trenera Radisava Dragićevića, ponuđenu u ponedeljak. Dečić deli drugo mesto sa Bokeljom i favorit je, ali očekujte malo pogodaka. Naš savet je KMB 2&0-3.
Mozzart kombinazzije
Nismo se juče proslavili sa prognoziranjem utakmica ovog takmičenja - nije da se pravdamo (dobro, pravdamo se), ali sve tri su završene nerešeno. Verujemo da ćemo danas biti uspešniji i da će biti treća sreća sa tajlandskim klubovima. Inače, oba tima vode treneri rođeni u SFRJ, a Mozzart RELAX vam pomaže da keca brže zaokružite.
Konačan ishod
Gradski derbiji nikada nisu opušteni, bar kada se radi o učesnicima i njihovim navijačima, ali uz Mozzart RELAX vi možete da lagodnije tipujete na ovaj okršaj komšija iz Kluža. Domaćin koji je osam puta osvajao titulu ima samo dva boda manje od protivnika, a danas bi trebalo da ga preskoči na tabeli.
Konačan ishod
Otrant je iznenađujući lider crnogorskog prvenstva. Klub iz Ulcinja se proletos vratio u Prvu ligu i trenutno ima bod više nego Dečić i Bokelj (koji su doživeli manje poraza, ali su češće remizirali). Ipak, budite oprezni jer se situacija ove sezone brzo menja i sve je moguće.
Konačan ishod