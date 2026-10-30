PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Avr ne može da se odupre Svecima
Vreme čitanja: 1min | pet. 30.10.26. | 12:13
Pročitajte nekoliko predloga za 30. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Viljareal ima svega četiri boda više nego protivnik koji se trenutno nalazi u zoni ispadanja, ali nemamo ni promil dileme oko konačnog ishoda. Jeste da su izdanja domaćih promenljiva, ali Espanjol je u očajnoj formi i nema razloga da se nada bilo čemu sem časnom porazu, koji za ljubitelje klađenja brže dolazi uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Domaći imaju dva boda više nego protivnik, pa ako jurite velike kvote pokušajte sa kecom. Mi smo skloniji malo sigurnijoj opciji, a to su golovi na obe strane. Jeste da su u prethodnom kolu i jedni i drugi odigrali tvrdo, no na poslednjih šest međusobnih duela došlo je GG3+.
Oba tima daju gol
Pre tri dana Sporting je bio jedan od onih koji nas nisu "prodali", pa se nadamo da će Lavovi i danas da budu jednako dobroćudni prema ljubiteljima klađenja. Domaći su u minulih nekoliko sedmica beležili solidne rezultate, međutim, to nije dovoljno da posumnjamo u dvojku.
Konačan ishod
Lans je na prvi pogled u nešto boljoj formi. Ipak, derbiji severa u tekućoj deceniji uglavnom su donosili kečeve, pre svega oni koji su odigrani u predgrađu Lila. Tako je bilo na minula četiri, a trebalo bi i sada, razmotrite i 1-3, ukoliko se baš zentate konačnog ishoda.
Konačan ishod
Još jedan par iz Francuske koji nije lak za tipovanje. Ren ima samo bod manje od Pari Sen Žermena, ali je u poslednjih mesec i po dana zabeležio nekoliko brljotina. Nica se u tom periodu malo popravila, te njene pristalice imaju razloga za optimizam. Mi ipak očekujemo dvojku.
Konačan ishod
Ponovo jedna dvojka sa kojom vredi rizikovati i još jedan ishod koji brže stiže uz Mozzart RELAX. Rivali imaju isti učinak u dosadašnjem delu šampionata, a čak su im i aktuelne forme slične, s tim da Majnc bolje stoji kada se radi o gol-razlici. No, izabranici Ursa Fišera su sa sve tri pobede na strani najsigurniji gosti.
Konačan ishod
Kada je do kraja prvenstva ostalo ovako malo i kada i jedni i drugi mogu mnogo i da dobiju i da izgube, najbolja opcija je izbegavanje. Domaći su trenutno u zoni ispadanja, ali samo četiri boda ih odvajaju od protivnika i od Gremija koji su iznad crte. Sve je ovde realno.
Konačan ishod
Mnogi kladioci izbegavaju duele između poslednjeg i prvoplasiranog. Činjenica je da je PSŽ imao nekoliko propusta, ali sada kada je izbio na čelo neće da se blamira protiv očajnog Avra, iako ovaj nema šta da izgubi. Ako vam dvojka malo plaća, pojačajte je kombinacijom sa 2-4. Sve današnje utakmice francuske elite nalaze se u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod