PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Kec u Brižu je zacrtan, pojačajte ga sa 2-5
Vreme čitanja: 1min | pet. 07.08.26. | 11:30
Pročitajte nekoliko predloga za 7. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Prodajama Aleksandra Stankovića Interu i Hristosa Colisa Arsenalu Klub Briž je napunio kasu, ali je nedugo potom “popio šamar” u vidu neuspeha u Superkupu protiv Uniona. Međutim, povratnik u elitu Kortrajk nema čime da mu naudi, kecu priključite 2-5 golova da pojačate kvotu.
Mozzart kombinazzije
Kambur se posle tri godine vratio u najjače takmičenje u Holandiji, dok se gostujuća ekipa prošle sezone uglavnom borila za opstanak, tako da među njima nema neke velike razlike. Domaći će želeti da se dokažu protiv nekog sa kim mogu da igraju, pa birajte između 1X&2+ i GG.
Oba tima daju gol
I jedni i drugi imali su tumbanja na klupi. Uprava Derija u sredu se zahvalila na saradnji Tirnanu Linču, pa će ekipu večeras da vodi nekadašnji mladi reprezentativac Irske Mark Konoli. U “fenjerašu” Slajgu bio je pravi ringišpil, koji je doneo svega dva boda. Gađajte keca.
Konačan ishod
Vodeći Šemrok Rovers, koji je sve bliži odbrani titule ima sedam bodova više od najbližih pratilaca St. Patriksa i Bohemijansa, a čak 14 više od večerašnjeg rivala. Posle razočaranja u kvalifikacijama za LŠ u utorak je bio siguran protiv Egnatije, zbog čega ne sumnjamo u keca.
Konačan ishod
Rivali su prošlo prvenstvo okončali u gornjoj polovini tabele, ali bez šansi da se bore za promociju. Herta je dobro prihodovala ovog leta, Bohum malo manje, a i jedni i drugi zasad su dovodili slobodne igrače (mnogi od njih prilično su neiskusni). Razmotrite KIXVPPX i 0-2.
Ukupno golova
Famalikao je bio jedno od prijatnijih iznenađenja prošlog šampionata jer se skoro do samog kraja borio za Evropu. Dobre igre koštale su goste trenera Uga Oliveire, koji je prešao u Strazbur, ali njegov naslednik Karlos Karvaljal je iskusan, pa probajte kombinaciju X2&0-2.
Mozzart kombinazzije
Radi se o nezgodnom paru. SJK je u donjoj polovini tabele, sa praktično nepostojećim šansama da se plasira u grupu koja će da se bori za titulu, dok njegov protivnik želi da zadrži makar poziciju na kojoj je (peto mesto). Gnistan je veoma dobar na strani. pa pokušajte dvojku.
Konačan ishod
Na prvi pogled ovo je utakmica sa kojom ne bi trebalo da imate problema pošto UCD deli drugu poziciju sa Brejom i osvojio je šest bodova više nego protivnik. Međutim, domaći su u poslednjih mesec dana u problematičnoj formi (1-1-3) zbog čega je najpametnije da ih preskočite.
Konačan ishod