Bor dočekuje Napredak u Zaječaru: Dovoljno je blizu da nas navijači podrže
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 12:17
Trener novog člana Mozzart Bet Prve lige Miljan Đurović traži od svojih igrača mnogo bolji nastup u subotu nego protiv Spartaka (0:3)
Novi tim u Mozzart Bet Prvoj ligi Bor 1919 nije idealno otvorio sezonu. Izgubio je od subotičkog Spartaka ubedljivo, sa 0:3, pa ima obavezu da popravi utisak u 2. kolu. U subotu od 20 časova će ugostiti Napredak iz Kruševca, što će mu biti prva utakmica ove sezone na kojoj će biti domaćin.
Međutim, neće se taj meč igrati u Boru, već u tridesetak kilometara udaljenom Zaječaru, gde će crno-beli do daljeg biti domaćini. Trener Miljan Đurović se nada da ta razdaljina neće sprečiti navijače da dođu i podrže njihove izabranike, u momentu kada im je svaka pomoć maksimalno potrebna.
„U prvih nekoliko kola čeka nas veoma težak posao, pošto igramo protiv timova koji pretenduju na sam vrh i mesto u Superligi Srbije. Uz to, iako smo sada formalno domaćini, utakmicu igramo u Zaječaru, pa smo praktično u situaciji da i kao domaćini igramo van Bora. Ipak, Zaječar je blizu i nadam se da ćemo imati podršku naših navijača. Siguran sam da će ekipa pružiti maksimum i da ćemo pokušati da dođemo do najpozitivnijeg mogućeg ishoda“, kazao je Đurović.
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Kruševljani su na premijeri došli do sva tri boda. Savladali su Grafičar sa 1:0, pogotkom Filipa Stuparevića u 94. minutu.
„Očekuje nas veoma zahtevna utakmica. Napredak je izuzetno kvalitetna ekipa, spoj mladosti i iskustva, sa dosta igrača koji imaju zapažene karijere. Predvodi ih sjajan trener, jedan od boljih i kvalitetnijih stručnjaka u ovoj ligi. Sigurno nam neće biti lako, jer je to tim koji ima ambiciju da se plasira u Superligu“.
Đurović posebno naglašava da rezultat jeste važan, ali da Bor mora da gradi svoj put kroz igru, rad i jasne principe.
„Rezultati su merilo svega i jesu bitni, ali je meni kao treneru veoma važan i način na koji ćemo doći do njih. Mi sigurno nećemo odustati od našeg modela igre. Očekujem da igrači ulože još više napora kako bismo na svakoj narednoj utakmici izgledali sve bolje i da kroz dobar performans dođemo do serije dobrih rezultata“, zaključuo je Đurović.
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MOZZART BET PRVA LIGA – 2. KOLO
Subota
17.30: OFK Vršac – Proleter 023
20.00: Bor 1919 – Napredak
20.00: Borac 1926 – Voždovac
20.00: Dubočica – Loznica
20.00: Metalac – Spartak
Nedelja
17.30: Grafičar – Smederevo
20.00: TSC – Javor