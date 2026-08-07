Bor dočekuje Napredak u Zaječaru: Dovoljno je blizu da nas navijači podrže

Novi tim u Mozzart Bet Prvoj ligi Bor 1919 nije idealno otvorio sezonu. Izgubio je od subotičkog Spartaka ubedljivo, sa 0:3, pa ima obavezu da popravi utisak u 2. kolu. U subotu od 20 časova će ugostiti Napredak iz Kruševca, što će mu biti prva utakmica ove sezone na kojoj će biti domaćin.

Međutim, neće se taj meč igrati u Boru, već u tridesetak kilometara udaljenom Zaječaru, gde će crno-beli do daljeg biti domaćini. Trener Miljan Đurović se nada da ta razdaljina neće sprečiti navijače da dođu i podrže njihove izabranike, u momentu kada im je svaka pomoć maksimalno potrebna.

„U prvih nekoliko kola čeka nas veoma težak posao, pošto igramo protiv timova koji pretenduju na sam vrh i mesto u Superligi Srbije. Uz to, iako smo sada formalno domaćini, utakmicu igramo u Zaječaru, pa smo praktično u situaciji da i kao domaćini igramo van Bora. Ipak, Zaječar je blizu i nadam se da ćemo imati podršku naših navijača. Siguran sam da će ekipa pružiti maksimum i da ćemo pokušati da dođemo do najpozitivnijeg mogućeg ishoda“, kazao je Đurović.