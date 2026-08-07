NBA igrači odjavili Litvaniju, vratio se Motiejunas

Nijedan igrač iz najjače košarkaške lige sveta - kao i Jonas Valančijunas koji je do skoro bio tamo - neće igrati za Litvaniju u ovom kvalifikacionom prozoru za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru sledeće godine. Odjavili su igrači iz NBA lige nacionalnu selekciju, što je nešto što se baš retko viđa kod Litvanaca. Sada je i do njih došla pandemija izbegavanja reprezentacije u avgustu.

Selektor Litvanije Rimas Kurtinaitis za naredne utakmice ne može da računa na Domantasa Sabonisa, Matasa Buzelisa, Kasparasa Jakučionisa i Jonasa Valančijunasa. Svi su odjavili reprezentaciju za avgustovske mečeve, iako su svi osim Domantasa Sabonisa bili tu u julu.