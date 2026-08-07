NBA igrači odjavili Litvaniju, vratio se Motiejunas
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 11:13
Nijedan košarkaš iz najjače lige sveta neće igrati u ovom FIBA prozoru
Nijedan igrač iz najjače košarkaške lige sveta - kao i Jonas Valančijunas koji je do skoro bio tamo - neće igrati za Litvaniju u ovom kvalifikacionom prozoru za plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru sledeće godine. Odjavili su igrači iz NBA lige nacionalnu selekciju, što je nešto što se baš retko viđa kod Litvanaca. Sada je i do njih došla pandemija izbegavanja reprezentacije u avgustu.
Selektor Litvanije Rimas Kurtinaitis za naredne utakmice ne može da računa na Domantasa Sabonisa, Matasa Buzelisa, Kasparasa Jakučionisa i Jonasa Valančijunasa. Svi su odjavili reprezentaciju za avgustovske mečeve, iako su svi osim Domantasa Sabonisa bili tu u julu.
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U poređenju sa sastavom iz julskog prozora, u avgustu neće biti osmorice igrača: Jonas Valančijunas, Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis, Margiris Normantas, Arnas Velička, Donatas Tarolis, Ignas Brazdeikis i Ignas Šargijunas. Jedina dvojica evroligaških igrača u sastavu su Azulas Tubelis i Marek Blaževič, obojica članovi Žalgirisa. Zanimljiv je i povratak bivšeg košarkaša Crvene zvezde Donatasa Motiejunasa.
Litvaniju u ovom prozoru očekuju ključne utakmice u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo. Ekipa Rimasa Kurtinaitisa će 28. avgusta gostovati Turskoj, a zatim će 31. avgusta dočekati Bosnu i Hercegovinu. Iako je igrala u relativno povoljnoj grupi u prvoj fazi kvalifikacija, Litvanija je završila sa skorom 3-3, što joj je značajno zakomplikovalo put ka završnom turniru.
Trenutno se nalazi na četvrtom mestu grupe, a u drugoj fazi kvalifikacija odigraće po dva meča protiv Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Samo tri prvoplasirane reprezentacije izboriće plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Srbija sa Litvanijom igra 26. novembra tamo i sledeće godine 1. marta u Beogradu.
Spisak Litvanije: Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Matas Jogela, Paulius Valinskas, Laurinas Belijauskas, Karolis Lukošijunas, Gitis Radževičijus, Justas Furmanavičijus, Azulas Tubelis, Mindaugas Kačinas, Osvaldas Olisevičijus, Regimantas Miniotas, Marekas Blaževičijus i Donatas Motiejunas.