Arsenal sprema nešto veliko, Atletiko bira manje zlo i strepi za Kutija

Sa Colisom i Martinelijem na levom krilu, nije to dovoljno. Može da uskoči i Eze na tu stranu, ali Arteta traži neko moćnije oružje. Morgan Rodžers je bio preskup (ili bolje rečeno precenjen) i završio je u Čelsiju. Luda ideja o Vinisijusu Žunioru se nije realizovala jer je Brazilac produžio ugovor sa Realom.

Ostao je Arsenal kratkih rukava za megazvezdu, ali daleko od toga da nema velike planove u narednih dvadesetak dana. Pokušaće šampion Engleske da uradi nešto bombastično.

Nova (nerealna) meta je Hulijan Alvarez iz Atletika.

Iako madridski klub celo leto ponavlja da neće prodati Argentinca osim ako neko ne plati otkupnu klauzulu od 500.000.000 evra, to tek treba da se raspetlja. U ponedeljak će se Alvarez, nakon mundijalskog odmora, pojaviti u trening centru Atletika i obaviti razgovor sa Simeoneom. Nakon tog razgovora će trener pričati sa rukovodstvom kluba i biće poznati konkretniji planovi sa Hulijanom. Ako igrač ostane pri nameri da želi da napusti klub, Atletiku se neće isplatiti da ima nezadovoljnu zvezdu u svlačionici i moraće da ga unovči.

U tom slučaju će birati manje od “dva zla”…

Ateltiko će pokušati da spreči Alvarezov transfer u Barselonu zbog nekorektnog ponašanja katalonskih rivala, ali ni Arsenal mu nije draga opcija... Problem je u pregovaraču. Andrea Berta je 12 godina obavljao direktorsku funkciju u Atletiku, nakon čega je otišao u Arsenal. Nisu se lepo rastali, a videlo se to i u međusobnom okršaju u polufinalu Lige šampiona kada se pored tunela potukao sa Dijegom Simeoneom.

Berta je lično vodio pregovore kada je Hulijan došao u Madrid iz Mančester i ima dobar odnos sa igračem. Neće Madriđanima biti drago, ali deluje da je Arsenal “manje zlo” od Barselone. Nije direktan rival u Španije i pride će platiti skuplje. Ne treba zaboraviti ni dinamiku isplate u kojoj su bogati premijerligaši najbrži i najkonkretniji za razliku od Barselone koja krpi budžet, duguje, razvlači na rate…

Iako su Tobdžije letos dovele Đekereša da bude 20+ golgeter, Šveđanin nije ponovio partije iz Lisabona. Dao je 21 gol, ali u svim takmičenjima (51 meč). Kaj Haverc je trebalo da bude alternativa, ali se na kraju sezone ispostavio kao primarni izbor Mikela Artete i startovao je u finalu Lige šampiona. Na ulogu špica je uskakao i univerzalni Mikel Merino. Tu je i Gabrijel Žezus, ali su njemu već otvorena vrata za odlazak iz kluba.Arsenal nije imao „devetku” koja bi garantovala 20 i više golova u Premijer ligi, pa bi Alvarez mogao da proširi napadački arsenal i garantuje “vatrenu moć” u šesnaestercu.

Kao deo Arsenalovog pritiska na Atletiko za Alvareza se jutros tumače i vesti da je engleski šampion zainteresovan za Totenhemovog kapitena Kristijana Romera. Obrazloženje je povreda Vilijama Salibe i neizvestan termin povratka na teren. Jasno je da je Arsenal dobro popunjen na štoperskim pozicijama i bez Salibe na neko vreme, ali interesovanje za Romera direktno udara na Atletikove planove. Berta?

Naime, Čolo Simeone već godinama juri beskompromisnog zemljaka i vidi ga kao komandanta Atletikove odbrane. Ovo leto je idealan momenat pošto Totenhem nije hteo ranije da ga proda. Romero je saopštio upravi Totenhema želju da ode i prvo je pregovarao sa Interom. Međutim, Nerazuri ne mogu da sklope finansijsku konstrukciju dok ne prodaju neke igrače poput Pavara i(li) Fratezija da bi skupili 40.000.000 evra za obeštećenje.

Atletiku je bio čist put ka Romeru i vrlo brzo su postigli usmeni dogovor sa popularnim Kutijem, čak i oko plate koja je velika za Atletikove standarde i iznosi 7.000.000 evra neto po sezoni. Prepreka je Totenhem koji traži 40.000.000 evra. Atletiko za početak nudi 30.000.000 evra sa uključenim bonusima, ali nakon što završi prodaje Ruđerija u Aston Vilu i Moline u Romu, imaće novac da podigne ulog. Osim ako mu Arsenal i Berta ne pokvare planove… Mada, malo je verovatno da će Totenhem prodati Romera najvećem rivalu i da će Romero navući sebi bedu na vrat da bude novi Sol Kembel.

Dok vodi psihološki rat protiv Atletika, Arsenal bi mogao da se vrati prvobitnom planu i da kapitalno pojačanje dovede na poziciji levog krila.

Tu je opet u prvi plan iskočilo ime Bredlija Barkole. Mladi Francuz je nezadovoljan u Parizu, odbio je novi ugovor i želi da napusti PSŽ ovog leta. Sveci su zacenili cenu od 175.000.000 evra koja nije realna i paralelno rade na dovođenju Mike Godsa kao zamene. Liverpul je već nedeljama u kontaktima sa Barkolom, imaju načelan usmeni dogovor, ali Redsi su i dalje daleko od sporazuma sa Pari Sen Žermenom. Arsenal tu može da uskoči sa parama koje je spremio za Vinisijusa i da kupi levo krilo koje je ciljao. Možda se vrate i staroj ideji oko Nika Vilijamsa, mada je on blindiran u Bilbau.

Arsenal sprema još jedno veliko pojačanje.