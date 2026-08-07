Ko će ovu silu da sačuva? Murinjo spremio plan za uništavanje Barselone

Uprkos tome, anti-Barsa plan je spreman. Makar tako veruju navijači, pa i čelnici predvođeni Florentinom Peresom , koji je predao ključeve novog Reala u ruke Žozea Murinja , a Portugalac sklopio tim koji bi, baš kao i onaj od pre 15 sezona, mogao da se osloni mahom, kako to moderni analitičari govore, na tranziciju. Kao da je kontranapad zabranjena reč.

Poslovima od četvrtka, kada je potvrdio dolazak Jana Diomandea iz Lajpciga i ostanak Vinisijusa Žuniora do 2032, odbijajući napade Arsenala, Real je verovatno okončao letnji prelazni rok. Uzdrmao ga je „ slučaj Rodri “, jer je najbolji igrač Mundijala trebalo da predstavlja poslednji deo slagalice i osigurač na sredini terena, ali prema signalima iz Španije, Madriđani neće tražiti novog centralnog vezistu, iako im je krivo što će tamošnji reprezentativac verovatno završiti u Barseloni.

Fudbal se za ovih deceniju i po drastično promenio, ali ako neko može da stane na rep mašineriji Hansija Flika, onda je to upravo Real. Gladan je trofeja, željan pobeda u derbijima (ima samo jednu u poslednjih sedam), voljan da se takmiči i možda neće uspeti, ali budite sigurni da će Murinjo znati kako da prema najvećem rivalu stvori dodatnu odbojnost. Da ga njegovi pitomci fudbalski zamrze. Ako već nisu. I da mu naude. Sada ima s čim.

Jer, ovog leta Murinjo je najpre osvežio odbranu, pošto je Real doveo Denzela Damfriza i Marka Kukurelju. Ni jedan ni drugi nisu vrhunski defanzivci, ali su obojica vrhunski bekovi, sposobni da kao vetar nateraju protivnika da se povija. A takvih situacija će biti u izobilju, jer prepredeni Žoze voli malo da pusti rivala da kontroliše posed pre nego što mu zada fatalni udarac.

Dosad je leva strana napada bila snažan adut kraljevskog kluba, jer je na njoj dejstvovao Vinisijus Žunior, a povremeno se izvlačio Kilijan Embape. Desna je skoro zanemarena i to je razlog što je doveden Jan Diomande za klupski rekord od 125.000.000 evra. Reprezentativac Obale Slonovače nam je i na Mundijalu, a još ranije na terenima Bundeslige, pokazao šta ume kada mu se ostavi prostor. Trk, sa loptom ili bez nje, dribling, udarac... Lepeza poteza. U špicu je uragan u liku Embapea, a ako mu bude potrebno malo više mišića i visine, upotrebiće ponekad Karlosa Espija, koji jeste model iz 80-ih godina i na prvi pogled se ne uklapa u savremeni fudbal, ali doskorašnji napadač Levantea daje golove i to je, valjda, važnije od toga kako igra.

Ne zaboravite Džuda Belingema kao opasnost iz drugog plana, sveprisutnog Frederika Valverdea, vihornog Ardu Gulera, povratnika sa pozajmice Endrika... Svako od njih obožava da trči poput sprintera.

Ko da im gurne loptu u prostor?

Bernardo Silva! Za one koji kažu da ga je pregazilo vreme, vredi podsetiti da ima tek 31 godinu i još i te kako može.

Ranjiva odbrana? Jedna stvar je utisak, a druga brojevi. Real je prošle sezone primio najmanje golova u ligi. Sada se dodatno pojačao Ibrahimom Konateom iz Liverpula.

Ego je druga stvar. Hoće li Žoze Murinjo kontrolisati svlačionicu niko ne može unapred da zna, ali isto tako niko ne može da ospori da već sada ima oružje protiv Barselone. Još samo da ga pravilno koristi.