Voždovac doveo francuskog štopera
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 11:19
Maksimilijen Busu, koji je prethodno igrao u češkom drugoligašu Visočini, promovisan na Krovu
Nije dobro otvorio Voždovac novu sezonu u Mozzart Bet Prvoj ligi, izgubio je na premijeri od Dubočice (0:1), tako da je odmah postalo jasno da Zmajevima treba još pojačanja. Jedno je već stiglo, i to u odbranu, pošto je belo-crvenu opremu zadužio francuski fudbaler Maksimilijen Busu.
Reč je o 23-godišnjem defanzivcu koji pokriva pozicije štopera i desnog beka. Visok je 185 centimetara, dete je Rodeza, a u srpski fudbal stiže iz Češke. Prethodne dve sezone proveo je u tamošnjem drugoligašu Visočini.
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14.00: (1,90) Bajern Minhen (3,60) Aston Vila (3,60)
Busu će igrama u Beogradu pokušati da napravi korak napred u karijeri, u potrazi za mestom na velikoj sceni.
„Veoma sam srećan što sam postao deo ovog kluba u glavnom gradu. Od prvih razgovora bio sam impresioniran ambicijama kluba i projektom koji mi je predstavljen. Prvi utisci su izuzetno pozitivni – od ekipe i stručnog štaba, do samog kluba i grada. Jedva čekam da počnem sa radom i da dam sve od sebe za tim. Na teren donosim borbeni duh, intenzitet i veliku želju za pobedama. Učiniću sve da pomognem ekipi da ostvari svoje ciljeve ove sezone. Dolazak u Voždovac predstavlja važan korak u mojoj karijeri i novu priliku za napredak. Zahvalan sam klubu na ukazanom poverenju i jedva čekam da istrčim pred naše navijače“, kazao je Busu na zvaničnoj promociji.
Naredni meč Voždovac igra već u subotu, od 20 časova će gostovati Borcu 1926 u Čačku.
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MOZZART BET PRVA LIGA – 2. KOLO
Subota
17.30: OFK Vršac – Proleter 023
20.00: Bor 1919 – Napredak
20.00: Borac 1926 – Voždovac
20.00: Dubočica – Loznica
20.00: Metalac – Spartak
Nedelja
17.30: Grafičar – Smederevo
20.00: TSC – Javor