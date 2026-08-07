Voždovac doveo francuskog štopera

Nije dobro otvorio Voždovac novu sezonu u Mozzart Bet Prvoj ligi, izgubio je na premijeri od Dubočice (0:1), tako da je odmah postalo jasno da Zmajevima treba još pojačanja. Jedno je već stiglo, i to u odbranu, pošto je belo-crvenu opremu zadužio francuski fudbaler Maksimilijen Busu.

Reč je o 23-godišnjem defanzivcu koji pokriva pozicije štopera i desnog beka. Visok je 185 centimetara, dete je Rodeza, a u srpski fudbal stiže iz Češke. Prethodne dve sezone proveo je u tamošnjem drugoligašu Visočini.