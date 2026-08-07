Dolazi u Milano samo da bi se vratio u NBA i to ne krije

Dakle, nekadašnji NBA bek dolazi u Olimpiju kako bi pokušao da se eventualno dobrim partijama vrati u NBA ligu, dok i sam priznaje da mu je igranje na Starom kontinentu nije bilo prioritet. "Oduševljen sam prilikom. Nisam mislio da ću ikada igrati u inostranstvu, ali sam dobio nekoliko dobrih ponuda i bilo je teško odbiti" , rekao je Amerikanac.

Ono što bi ovdašnje navijače sigurno naljutilo, mada Italijani nisu toliko strastveni za košarkom, predstavlja praktično priznanje Metjuza da mu je Evroliga samo usputna stanica.

"Počeo sam dobro u Atlanti, a onda sam završio na klupi poslednja dva meseca. Bilo je teško i na kraju nisam uspeo. Moj cilj je da imam dobru sezonu, a onda se nadam da ću dobiti priliku da se vratim tamo".

Metjuz ističe da ga je gubitak angažmana u NBA ligi doveo do toga da razmišlja o eventualnoj penziji, međutim, nakon razgovora s porodicom i prijateljima shvatio je koliko mu košarka znači.

"U poslednjih nekoliko meseci počela je da mi nedostaje igra. Jednostavno sam srećan što ću ponovo da igram košarku. Sećam se da me je Darijus Tompson (sa kojim će igrati u Milanu) redovno tukao u srednjoj školi. Jedva čekam da igram sa njim i svima ostalima. Mislim da će biti dobro. Povratak u NBA? Nikad se ne zna, ali se nadam da ću imati priliku da se vratim. Fokusiraću se na ono što mogu da uradim ove godine i uživaću u tome", rekao je Amerikanac koji će naredne sezone nositi dres milanske Olimpije.

Manekeni su do sada zvanično angažovali Džejsona Brnela, Ar Džej Kola, Mozesa Rajta, Devona Hola i Aleka Pitersa, dok bi sa dolaskom Metjuza zatvorili roster.