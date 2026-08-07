Hrvati u najjačem sastavu u avgustu

Okupljaju se uskoro i Hrvati. Sprema se reprezentacija Hrvatske za važan FIBA prozor u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Selektor Tomislav Mijatović objavio je spisak od 15 igrača za predstojeće utakmice, a izbor je u petak potvrdio i Košarkaški savez Srbije.

Posle odličnog starta završne evropske runde kvalifikacija i učinka 5-1, Hrvatska se nalazi u veoma dobroj poziciji, sa dve pobede više od timova ispod crte.