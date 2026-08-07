Hrvati u najjačem sastavu u avgustu
Vreme čitanja: 1min | pet. 07.08.26. | 12:42
Svi su tu, igraće protiv Letonije i Holandije
Okupljaju se uskoro i Hrvati. Sprema se reprezentacija Hrvatske za važan FIBA prozor u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Selektor Tomislav Mijatović objavio je spisak od 15 igrača za predstojeće utakmice, a izbor je u petak potvrdio i Košarkaški savez Srbije.
Posle odličnog starta završne evropske runde kvalifikacija i učinka 5-1, Hrvatska se nalazi u veoma dobroj poziciji, sa dve pobede više od timova ispod crte.
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Na Mijatovićevom spisku nalaze se: Krešimir Radovčić, Džejlin Smit, Dominik Mavra, Roko Badžim, Antonio Đordano, Mateo Drežnjak, Mario Hezonja, Luka Božić, Toni Nakić, Dario Šarić, David Škara, Ivica Zubac, Karlo Matković, Danko Branković i Krešimir Ljubičić.
Pripreme počinju 13. avgusta okupljanjem u Opatiji, gde će ekipa raditi na fizičkoj spremi, tehničkim detaljima i taktičkom uigravanju posle letnje pauze, kako se navodi na sajtu KS Hrvatske.
Reprezentacija potom 20. avgusta putuje u Nemačku, gde će učestvovati na međunarodnom turniru u Hamburgu. Prvi rival biće Turska, a zatim slede mogući dueli sa Nemačkom ili Češkom.
Posle tog turnira, Hrvatska se seli u Zadar, gde će 27. avgusta u dvorani "Krešimir Ćosić" dočekati Letoniju. Tri dana kasnije gostovaće Holandiji u Amsterdamu i tako zaključiti ovaj kvalifikacioni prozor.