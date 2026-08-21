PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): S Tobdžijama se kombinuje, a Betisu ukazuje poverenje
Vreme čitanja: 1min | pet. 21.08.26. | 11:58
Pročitajte nekoliko predloga za 21. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Sosijedad je prošlu sezonu završio na 10. mestu, dok je Betis bio peti, s čim je obezbedio takmičenje u Ligi šampona. Uz konstataciju da je Sosijedad vezao poraze na prijateljskim mečevima sa Tuluzom, Kelnom i Čelsijem, uz sećanje na poslednji meč para na kom je došao X, možete odigrati na 2-3 gola, ako nećete da rizikujete sa kecom.
Konačan ishod
Tobdžije ulaze u ovaj meč u sjajnoj formi posle letnjeg dovođenja Bruna Gimaraisa i ubedljive pobede nad Sitijem od 3:0 u Komjuniti Šildu prošlog vikenda. Sa druge strane, Koventri se vraća u elitu posle 25 godina čekanja kao šampion Čempionšipa, a na klupi ih predvodi Frenk Lampard koji je tokom leta dobio značajna pojačanja. Odlučili smo se da malo kombinujemo, jer bi čist kec bio baš ziheraška opcija.
Mozzart kombinazzije
S obzirom na ofanzivni potencijal Marselja (treći napad lige prošle sezone sa 63 gola) i tradicionalno čvrstu igru Strasbourga u gostima, očekuje se napeta utakmica. Marselj ima blagu prednost zbog domaćeg terena, ali tradicija kaže da Strazbur zna kako da izvuče bod na Velodromu. Na poslednjem meču para došao je X, a na četiri od poslednjih pet mečeva para GG tip završava posao.
Konačan ishod
Galata nas je iznenadila remijem sa Korumom u prvom kolu, dok Erzuruma na startu prvenstva i nije bio tako neočekivan ishod. Ono što je bitno, svakako se odnosi na ne tako dobru formu gostujućeg tima, koji na ide na noge prošle sezone najboljoj ekipi drugog ranga fudbala u Turskoj. Mi smo se ovde odlučili da predložimo dvojku, mada oni hrabriji svakako da mogu da odigraju i na sigurnu pobedu gostujućeg tima.
Konačan ishod
Đirona je u prvom kolu remizirala sa Leganesom, dok je Kordoba poražena od Burgosa sa 3:2. I, moglo bi se reći da su domaći dosta solidnije delovali na pripremama, dok je Đirona bila tim koji je u letnjem periodu uglavnom izvlačio remije. Sve u svemu, tek za nijansu bi ovde moglo da znači Đironino iskustvo igranja u španskoj eliti, zbog čega nismo mogli da odolimo dvojci u pokušaju.
Konačan ishod
Gosti imaju tri, a domaći dva igrača izbačena iz stroja. Skor im je jednak u prva dva kola, pa je dako Dankerk dobio Grenobl, a odigrao nerešeno sa Rensom. Na oba meča pala je hrpa golova, uz opasku da je gol razlika ovog tima 7:5. Monpelje je remizirao sa Dižomom, a savladao Nansi, dok je na oba meča došla 0-2 igra. Mi smo se ovde odlučili da zaigramo na nama zanimljiv 3+ tip.
Ukupno golova
Petolul ima devet bodova iz prvih pet kola, u kojima je poražen od Arđeša i Univerzitatee iz Krajove. Rapid ima bod manje, a u prošlom kolu savladao ga je Dinamo Bukurešt sa minimalcem. U tradiciji para je 0-2 tip, dok je na poslednjem susretu ovih timova u februaru bilo 1:1. Odigraćemo na interesantan raspon golova, precizno 2-4.
Ukupno golova
Tondela se prošle sezone borila za opstanak u Primeiri, ali nije uspela, što svakako i nije bilo moguće sa šupljim odbranom koja je primila 55 golova, i napadom koji je postigao 27. Biće ovo zanimljiv meč, jer Akademika je aktuelni vičešampion Portugalije 3. Po sastavu timova, uz činjenicu da je domaćin, Tondeli smo odlučili da damo prednost.
Konačan ishod