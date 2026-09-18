PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Union Berlin ide baš tamo gde ne želi
Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 11:42
Pročitajte nekoliko predloga za 18. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Gent je često bio Standardov „kamen spoticanja“ i kada su Crveni vladali belgijskim fudbalom, a u minulih nekoliko sezona uspostavio je apsolutnu dominaciju nad njim i kec nipošto ne bi smeo da izostane. Moglo bi da ga isprati 2-5, pa ih iskombinujte ukoliko želite veću kvotu.
Konačan ishod
Bristol Siti je vezao dva poraza - onaj na gostovanju Sautemptonu ne može se smatrati iznenađenjem, mada nismo očekivali da bude baš toliko ubedljiv (4:1), ali za onaj protiv Linkolna na svom terenu mora da se iskupi u utakmici na kojoj uz Mozzart RELAX ishod može da prođe već posle prvih 45 minuta. Votford je hronično nedovoljno ubedljiv i kec je izgledan.
Konačan ishod
Do kraja norveškog šampionata ostala su dva i po meseca i sve je manje vremena za ispravljanje eventualnih grešaka. Gosti su u nezgodnijoj situaciji jer imaju samo dva boda više od Kristijansunda, koji je u plej-aut zoni, ali ni rival ne sme da se opusti, te smo skloni kecu.
Konačan ishod
Brentford je među onima koji još nisu osetili gorčinu poraza, ali ima bod manje od Čelsija (koji je u subotu odigrao 2:2 sa Halom) jer je prilično sklon nerešenim ishodima (tri). Verujemo da će gosti da slave, a kvota je više nego primamljiva, ali i GG3+ je potpuno realno (i uz Mozzart RELAX dolazi ako oba tima daju bar po pogodak u prvom poluvremenu).
Konačan ishod
Filipe Luis radi odličan posao sa Monakom, a sa rezultatima Kneževima iz dana u dan raste i samopouzdanje i stoga verujemo u keca - Lans jeste vicešampion, ali je iznenada ostao bez trenera Dina Topmelera (privremeno rešenje je Janik Kaizak). Onima koji se ne slažu tu je GG. Oba predloga opuštenije se naplaćuju uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Ovo je još jedan par iz Mozzart RELAX ponude, uz koju tiketi postaju dobitni i pre kraja utakmice. Sasuolo je u nedelju ojadio i pristalice Juventusa i ljubitelje klađenja, jer sumnjamo da je bilo baš mnogo onih koji su prednost dali izabranicima Alberta Akvilanija. Nadamo se da će nam Crno-zeleni sada vratiti „oteto“ pošto su favoriti u susretu sa ekipom koja ima jedan bod.
Konačan ishod
Posle devet kola domaći imaju isto toliko bodova i nalaze se na 14. poziciji. Imali su krajem avgusta i početkom septembra period dobrih igara (tada su savladali FCSB na strani), ali ukupno gledano protivnik je ipak pokazao više i mogao bi da se kući vrati neporažen. Obiđite ih.
Konačan ishod
Bajern se propisno namučio sa doskorašnjim drugoligašima Šalkeom i Elferzbergom, delom i zbog brojnih tumbanja postave i eksperimenata sa formacijama. Sledi pauza u šampionatu zbog Lige nacija, pa će Vensan Kompani i njegovi momci na Union ići punom snagom (DP 1-1, 1-1&4+). Očekujemo da domaći povedu sa bar dva gola do kraja poluvremena što uz Mozzart RELAX znači prolazak prelaza 1-1.
Dupla pobeda