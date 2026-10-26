PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Bosfor se preliva u Galatinim bojama
Vreme čitanja: 1min | pon. 26.10.26. | 10:52
Pročitajte nekoliko predloga za 26. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Čim se vratio u klub u kojem je ostavio dubok trag, trener Hagoba Arasate poveo je Osasunu do trijumfa nad Santanderom. Ovo je lep početak drugog mandata, ali Sevilja je znatno krupniji „zalogaj“ od povratnika i kec je prva, a 2-4 druga opcija, a razmotrite i kombinaciju. Par je u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Lionu nije strano pobeđivanje u Gradu svetlosti, a ne manjka mu ni samopouzdanje. Međutim, Pari Sen Žermen je sve bliži formi koja mu je donela brojne trofeje i sve što bi gosti mogli da urade je da keca začine pogotkom, iako Svece muče povrede. Kvota na kombinaciju je sjajna, a sve dolazi lakše uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Poraz Benfike u derbiju sa Portom pre mesec dana bio je prvi prvenstveni koji je doživela posle 54 utakmice. Santa Klara je u vrhu tabele sa pet pobeda i tri remija, pa domaći imaju razloga za optimizam. Mi, ipak očekujemo dvojku jer je najavljuju snaga Orlova i tradicija.
Konačan ishod
Bašakšehir je hronično u senci velike istanbulske trojke, ali oduvek je umeo da se nosi sa Bešiktašom - međusobni bilans im je gotovo poravnat i u njemu je najviše nerešenih rezultata (11-15-10). U tom kontekstu najradije probajte sa kombinacijom 1X&GG, kvota uopšte nije loša.
Mozzart kombinazzije
Njihovi dueli nose zvanje Crnomorskih derbija. Rize je poslednjih sezona prilično poboljšao skor, ali Trabzon je daleko uspešniji, a s obzirom na to koliko se pojačao mnogo je bliži bodovima. Za slučaj da sumnjate u goste tu je 2-4, ali mi ne sumnjamo i biramo kombinaciju.
Mozzart kombinazzije
Dva najveća kluba u Turskoj sastaće se u Interkontinentalnom derbiju, a duel u evropskom delu grada direktno će odlučiti ko će dalje nositi „štafetu“ (trenutno je Amed lider sa 20 bodova, Galata ima jedan manje, a Fenerbahče je treći sa 16). Mada je sve moguće očekujemo keca.
Konačan ishod
Biće ovo veoma nezgodna utakmica. Salford vodi na tabeli, ali osim što ima šest bodova više odigrao je i meč više nego protivnik. Međutim, Volsol je jedini klub koji još nije doživeo poraz, ali zabeležio je čak sedam remija. Sve je ovde moguće, a mi bismo rizikovali s kecom.
Konačan ishod
Domaći nemaju šta da izgube. Do kraja su ostale još četiri utakmice, uključujući i ovu, a oni su se već oprostili od Serije B. Dakle, mogu da se opuste i da igraju za dušu navijača (verovatno prilično napaćenih). Ni gosti nemaju motiva jer su obezbedili opstanak. Preskočite.
Konačan ishod