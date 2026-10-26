Gol Viktora Osimena (Galatasaraj) protiv Fenerbahčea
Gol Viktora Osimena (Galatasaraj) protiv Fenerbahčea
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Bosfor se preliva u Galatinim bojama

Vreme čitanja: 1min | pon. 26.10.26. | 10:52

Pročitajte nekoliko predloga za 26. oktobar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
ŠPANIJA 1 | 21:00
Sevilla - Osasuna
ID: 10055693

Čim se vratio u klub u kojem je ostavio dubok trag, trener Hagoba Arasate poveo je Osasunu do trijumfa nad Santanderom. Ovo je lep početak drugog mandata, ali Sevilja je znatno krupniji „zalogaj“ od povratnika i kec je prva, a 2-4 druga opcija, a razmotrite i kombinaciju. Par je u Mozzart RELAX ponudi.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.9)
Fiksevi dana
FRANCUSKA 1 | 20:30
PSG - Olympique Lyon
ID: 10055713

Lionu nije strano pobeđivanje u Gradu svetlosti, a ne manjka mu ni samopouzdanje. Međutim, Pari Sen Žermen je sve bliži formi koja mu je donela brojne trofeje i sve što bi gosti mogli da urade je da keca začine pogotkom, iako Svece muče povrede. Kvota na kombinaciju je sjajna, a sve dolazi lakše uz Mozzart RELAX.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.35)
Fiksevi dana
PORTUGALIJA 1 | 19:45
Santa Clara - Benfica
ID: 10055868

Poraz Benfike u derbiju sa Portom pre mesec dana bio je prvi prvenstveni koji je doživela posle 54 utakmice. Santa Klara je u vrhu tabele sa pet pobeda i tri remija, pa domaći imaju razloga za optimizam. Mi, ipak očekujemo dvojku jer je najavljuju snaga Orlova i tradicija.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.35)
Fiksevi dana
TURSKA 1 | 17:00
Besiktas - Basaksehir
ID: 10055837

Bašakšehir je hronično u senci velike istanbulske trojke, ali oduvek je umeo da se nosi sa Bešiktašom - međusobni bilans im je gotovo poravnat i u njemu je najviše nerešenih rezultata (11-15-10). U tom kontekstu najradije probajte sa kombinacijom 1X&GG, kvota uopšte nije loša.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1X&gg (1.73)
Vredi probati
TURSKA 1 | 17:00
Rizespor - Trabzon
ID: 10055842

Njihovi dueli nose zvanje Crnomorskih derbija. Rize je poslednjih sezona prilično poboljšao skor, ali Trabzon je daleko uspešniji, a s obzirom na to koliko se pojačao mnogo je bliži bodovima. Za slučaj da sumnjate u goste tu je 2-4, ali mi ne sumnjamo i biramo kombinaciju.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&2-4 (2.8)
Vredi probati
TURSKA 1 | 19:30
Galatasaray - Fenerbahce
ID: 10055826

Dva najveća kluba u Turskoj sastaće se u Interkontinentalnom derbiju, a duel u evropskom delu grada direktno će odlučiti ko će dalje nositi „štafetu“ (trenutno je Amed lider sa 20 bodova, Galata ima jedan manje, a Fenerbahče je treći sa 16). Mada je sve moguće očekujemo keca.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.97)
Vredi probati
ENGLESKA 4 | 21:00
Walsall - Salford City
ID: 10056104

Biće ovo veoma nezgodna utakmica. Salford vodi na tabeli, ali osim što ima šest bodova više odigrao je i meč više nego protivnik. Međutim, Volsol je jedini klub koji još nije doživeo poraz, ali zabeležio je čak sedam remija. Sve je ovde moguće, a mi bismo rizikovali s kecom.

Konačan ishod

Tip: 1 (3.05)
Za izbegavanje
BRAZIL 2 | 23:30
America Mineiro - Cuiaba
ID: 10056234

Domaći nemaju šta da izgube. Do kraja su ostale još četiri utakmice, uključujući i ovu, a oni su se već oprostili od Serije B. Dakle, mogu da se opuste i da igraju za dušu navijača (verovatno prilično napaćenih). Ni gosti nemaju motiva jer su obezbedili opstanak. Preskočite.

Konačan ishod

Tip: 2 (2)

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