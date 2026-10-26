Lazetiću jermenska liga po meri, ovako nije bio efikasan od kadetskih dana
Vreme čitanja: 3min | pon. 26.10.26. | 11:16
Mladi napadač Noe je bio strelac na svakoj od prethodna četiri meča, a taj niz će probati da nastavi ovog ponedeljka od 16 časova u derbiju 11. kola protiv Ararat Jermenije
Važio je svojevremeno u javnosti Marko Lazetić za jednog od najtalentovanijih srpskih fudbalera generacije 2004. Nije slučajno jedan od najtrofejnijih evropskih klubova, Milan, na zimu 2022. godine uplatio na račun Crvene zvezde blizu 5.000.000 evra na ime obeštećenja kako bi ga doveo u svoje redove. Međutim, mučio se mladi napadač da opravda taj novac, tražio je golgetersku formu bezuspešno u Austriji, Holandiji, Škotskoj. I konačno ju je pronašao ove sezone, u Jermeniji.
Ove sezone su se slegle sve kockice Lazetiću, da pokaže široj javnosti deo onog talenta i napadačkog njuha koji je pokazivao u dresu Zvezde u Kadetskoj ligi. U dresu Noe se razigrao, posebno je eksplodirao u poslednjih mesec dana i trenutno je 22-godišnji Beograđanin među pet najboljih strelaca u prvenstvu Jermenije.
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Zbirno, na 10 utakmica u toj ligi Lazetić je postigao šest golova i zabeležio dve asistencije. Bio je strelac na svakom od poslednja četiri meča, protiv Urartua (3:0), Vana (2:0), Sardarapata (5:1) i Pjunika (1:1) je postigao po jedan pogodak.
Taj niz će probati da nastavi ovog ponedeljka od 16 časova, kada u derbiju 11. kola bude gostovao Ararat Jermeniji. Noa taj meč dočekuje sa 28 poena, pet više od trećeplasiranog Ararata. Inače, ova utakmica je jedna od onih za koje važi Mozzart Relax.
16.00: (3,50) Ararat Jermenija (3,35) Noa (2,00)
Lazetić sa šest pogodaka već sada može da se pohvali da igra najefikasniju sezonu u seniorskoj karijeri. Dosad su mu najbolje bile 2020/2021, kada je u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije u dresu Grafičara dao četiri gola na 14 mečeva, te prošla, na kojoj je za Aberdin u prvenstvu Škotske takođe četiri puta bio strelac na 27 utakmica. Tako da, već se isplatilo Noi to što je Škotima ovog leta platila 220.000 evra kako bi dovela srpskog napadača.
Kad već nabrajamo, pomenimo da je u sezoni 2021/2022 Lazetić dao jedan gol na 14 mečeva za Zvezdu, u sezoni 2022/2023 nije uspeo da se upiše u strelce na 11 utakmica (10 za Altah i jedna za Milan), baš kao ni u sezoni 2023/2024, kada je odigrao devet mečeva na pozajmici u Fortuni. Samopouzdanje je tek počeo postepeno da vraća u sezoni 2024/2025, kada je postigao po jedan gol u Mozzart Bet Superligi i Ligi konferencije u dresu TSC Bačke Topole.
Moramo da napomenemo da važnu podršku u Jermeniji Lazetić ima u liku nekadašnjeg veziste Partizana Saše Zdjelara. Iskusni fudbaler je stigao u Nou sredinom septembra kao slobodan igrač, brzo je postao nezamenjivi prvotimac, a u prošlom kolu protiv Pjunika baš je on asistirao Lazetiću za jedini pogodak tima iz Jerevana.
Lazetićeve golove u jermenskom prvenstvu svakako niko ne sme da gleda sa potcenjivanjem. Uostalom, još jedan srpski napadač Andrej Ilić je nedavno u ligi sličnog ranga, letonskoj, bio efikasan u dresu RFS-a i to mu je kasnije donelo transfere u Lil i Union Berlin. Bivšem napadaču Crvene zvezde su tek 22 godine, iako je promenio solidan broj klubova karijera mu je praktično tek na početku i još nije kasno da se izbori za novu šansu u Ligama petice. Samo, važno je da nastavi da igra u dresu Noe u istom ritmu kao i do sada. Te brojke neće proći nezapaženo...
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JERMENIJA 1 – 11. KOLO
Ponedeljak
16.00: (3,50) Ararat Jermenija (3,35) Noa (2,00)
***Kvote su podložne promenama