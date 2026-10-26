Lazetiću jermenska liga po meri, ovako nije bio efikasan od kadetskih dana

Zbirno, na 10 utakmica u toj ligi Lazetić je postigao šest golova i zabeležio dve asistencije. Bio je strelac na svakom od poslednja četiri meča, protiv Urartua (3:0), Vana (2:0), Sardarapata (5:1) i Pjunika (1:1) je postigao po jedan pogodak.

Taj niz će probati da nastavi ovog ponedeljka od 16 časova, kada u derbiju 11. kola bude gostovao Ararat Jermeniji. Noa taj meč dočekuje sa 28 poena, pet više od trećeplasiranog Ararata. Inače, ova utakmica je jedna od onih za koje važi Mozzart Relax.

16.00: (3,50) Ararat Jermenija (3,35) Noa (2,00)

Lazetić sa šest pogodaka već sada može da se pohvali da igra najefikasniju sezonu u seniorskoj karijeri. Dosad su mu najbolje bile 2020/2021, kada je u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije u dresu Grafičara dao četiri gola na 14 mečeva, te prošla, na kojoj je za Aberdin u prvenstvu Škotske takođe četiri puta bio strelac na 27 utakmica. Tako da, već se isplatilo Noi to što je Škotima ovog leta platila 220.000 evra kako bi dovela srpskog napadača.

Kad već nabrajamo, pomenimo da je u sezoni 2021/2022 Lazetić dao jedan gol na 14 mečeva za Zvezdu, u sezoni 2022/2023 nije uspeo da se upiše u strelce na 11 utakmica (10 za Altah i jedna za Milan), baš kao ni u sezoni 2023/2024, kada je odigrao devet mečeva na pozajmici u Fortuni. Samopouzdanje je tek počeo postepeno da vraća u sezoni 2024/2025, kada je postigao po jedan gol u Mozzart Bet Superligi i Ligi konferencije u dresu TSC Bačke Topole.