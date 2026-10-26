I Megvajer digao glas: Nešto mora da se promeni! Kerika navijači pozdravili aplauzima...

Iskusni i često osporavani defanzivac nije skrivao razočaranje trenutnom situacijom u kojoj se nalazi Mančester junajted te je postao treći fudbaler posrnulog engleskog velikana koji je o tome javno govorio, naglasivši da su na Old Trafordu neophodne krupne promene kako bi se prekinula serija loših izdanja.

Analizirajući sam tok utakmice, Megvajer je otvoreno ukazao na jeftine greške u odbrani koje su direktno prelomile meč. Priznao je da sa takvom igrom ekipa nije ni zaslužila bolji ishod.

"Nije bilo dovoljno dobro. Ako prvi primiš gol u Premijer ligi, uvek je teško da se posle vratiš. A onda smo napravili grešku i kod drugog gola. Nismo igrali dovoljno dobro. Nismo zaslužili ništa iz ove utakmice", rekao je Megvajer. Svestan da ekipa prolazi kroz tešku krizu u kojoj malo šta funkcioniše, engleski defanzivac je pozvao saigrače na iskrenu samokritiku, istakavši da rešenje leži u tome da svako najpre pođe od sebe.

"Trenutno nam ne ide i sve se nekako ne uklapa. Rezultati nisu bili dovoljno dobri. Pred nama je duga sezona. Moramo nešto da pronađemo. Moraš da preispitaš samog sebe, da se pogledaš u ogledalo i zapitaš šta možeš da pružiš timu. Ako igrači to urade, izvući ćemo se iz ovog teškog perioda. Moramo da preuzmemo odgovornost i budemo odgovorni. Ovo je ogroman klub za koji se igra i moraš svima da dokažeš zašto nosiš ovaj dres. Majkl nam je prošle sezone okrenuo sezonu na glavačke. Igrali smo odličan fudbal i pobeđivali. Ali ove sezone nismo pobedili u dovoljno utakmica.“ MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan I to bi moralo da se promeni što pre. Doduše, ne samo to...

"Znamo da ovo nije dovoljno dobro. Želimo da budemo bolji i da ostvarimo bolje rezultate za navijače. Nešto mora da se promeni", zaključio je Megvajer. Potom je na konferenciji za medije govorio i Majkl Kerik, čija sudbina po pisanju engleskih medija posle osam vezanih utakmica bez pobede u svim takmičenjima visi o koncu. Pa opet, i pored toga, navijači na tribini Stretford End skandirali su njegovo ime i ispratili ga aplauzima. Gest je to kakvom se trener Mančester Junajteda nije nadao.

"Da, moram da kažem da su emocije zaista pomešane. Da budem iskren, verovatno nisam to očekivao od navijača, ali sam uvek osećao njihovu podršku i tu povezanost sa njima. Verovatno im je već dosadilo da me slušaju kako to ponavljam svaki put kada sedim ovde, ali poštovanje koje imam prema njima — i to što su mi ga uzvratili — zaista mi mnogo znači. Ipak, biti u ovako teškoj situaciji i proći kroz ovakav dan i period kakav je za nama sigurno je teško podneti, tako da su emocije definitivno pomalo pomešane“, rekao je Kerik na konferenciji.

Za razliku od njega, igrači su po izlasku sa terena izviždani od starne navijača. Upitan o tome kakvo je stanje u svlačionici, Kerik je rekao da igrači nisu ravnodušni prema krizi i da ih negativna atmosfera i trenutni položaj duboko pogađaju.

"Da budem iskren, to nije nešto o čemu bi trebalo previše razgovarati u svlačionici odmah nakon utakmice. Trenutno je tamo mnogo emocija, mnogo razočaranja, a mnogi momci su zaista pogođeni i razočarani situacijom. Nije da ih nije briga - niko ne želi da se nalazi u ovoj poziciji, ali to je realnost u kojoj se svi zajedno nalazimo. Onima sa kojima sam razgovarao — nisam stigao sa svima pojedinačno, ali onima sa kojima jesam - sve ovo veoma teško pada, što se vidi i po samoj igri. Stvari nisu išle kako smo planirali, a nismo uspeli ni da poguramo da krenu u našu korist. Zbog načina na koji se utakmica završila, atmosfere na stadionu i celokupne dinamike, preostaje nam samo da odvojimo malo vremena, svarimo sve što se dogodilo i vidimo šta to znači za dalje." Neizbežno je bilo i pitanje njegove budućnosti...

"Naravno da preuzimam odgovornost, preuzimam odgovornost, to sam već rekao i prihvatam je. Šta god da se dogodi kada su rezultati u pitanju - bilo da pobedimo, izgubimo ili odigramo nerešeno - ja sam u ovoj poziciji jer poštujem ulogu u kojoj se nalazim. Odgovornost je moja i šta bih uopšte drugo mogao da kažem u ovom trenutku. Potpuno razumem situaciju, da budem iskren ne očekujem ništa posebno. Nastavljam normalno sa radom, volim ovo mesto i uvek radim ono što smatram da je najbolje za fudbalski klub, kakva god odluka da bude doneta i o čemu god da se radi. Tako da je to to, zaista ne očekujem ništa.“

Povodom pitanja da li bi članovi uprave poput Džejsona Vilkoksa ili Omara Berade trebalo konačno da se obrate navijačima koji traže odgovore, Kerik je poručio da nije na njemu da komentariše postupke čelnika kluba. Naglasio je da je njegov zadatak da tim predstavlja najbolje što može, uprkos tome što mu je i samom teško pala narušena atmosfera na stadionu.

"Kao što sam vam rekao i pre neki dan, nije na meni da govorim ko govori, ko ne govori, kada i kako govori. Smatram da sam u svojoj ulozi ovde kako bih razgovarao sa vama i predstavljao tim i fudbalski klub najbolje što mogu iz ove pozicije. Da, kao što sam već rekao o atmosferi na stadionu i osećanjima navijača, njihovoj frustraciji i razočaranju, to je u meni izazvalo zaista pomešana osećanja. Stajati tamo i biti u toj poziciji — bio je to sigurno težak dan." Kerik je objasnio kakav je bio njegov kontakt sa upravom neposredno po završetku meča, potvrdivši da nikakvih vanrednih razgovora o njegovom statusu nije bilo.

"Ne, samo nakratko kada smo sišli dole, a i dodela nagrada je bila posle utakmice, ali ništa što bi bilo izvan uobičajenog."