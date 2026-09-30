PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Nema milosti prema Boliviji
Vreme čitanja: 1min | sre. 30.09.26. | 11:16
Pročitajte nekoliko predloga za 30. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Na prethodnih pet duela sa Bolivijom na domaćem terenu Argentina je postigla 23 gola, usput ne primivši nijedan. Jasno vam je da će i ovog puta pobeda da pripadne Gaučosima, međutim, kvota na keca je opravdano niska, ali ona na SP 1 je nešto prihvatljivija, a jednako realna.
Sigurna pobeda
Podatak da je Eritreja na 184. mestu rang-liste FIFA dovoljno govori o njenim mogućnostima i šansama da iznenadi Južnu Afriku, kojoj naruku ide i to što se ova utakmica iz Mozzart RELAX ponude igra na neutralnom terenu u Kairu. No, Bafana Bafana nije preterano efikasna, pa uz dvojku razmotrite i 0-3.
Konačan ishod
I pre početka takmičenja bilo je jasno da će ove selekcije da vode glavnu reč u grupi 2. Nisu podbacile i osigurale su polufinale, u kojem bi pobednik izbegao domaćina Saudijsku Arabiju, ali iako sumnjamo da će da srljaju prednost ipak imaju izabranici Zlatka Dalića. Mozzart RELAX vam garantuje keca čim domaći povedu sa dva gola razlike.
Konačan ishod
Obe ekipe su neporažene u tekućoj sezoni, mada je Čelsi odigrao više mečeva i u nekima se prilično namučio. S druge strane, Lionke za sada liče na kaznenu ekspediciju i nemilosrdno rešetaju protivničke mreže, te će i devojke s one strane Lamanša verovatno da završe u suzama. Njihova muka je vaše opuštanje uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Saton teško gubi, a u njegovim susretima sa Tamvortom dvojke su dolazile češće od preostala dva ishoda. Rival nije strah i trepet na svom Lemb Graundu, s tim da obavezno i daje i prima golove i izvesno je da će ih biti na obe strane. Ali, kec se ne nazire, potražite X2&GG.
Mozzart kombinazzije
Folo je trećeligaš, a Sarpsborg član elite, dakle, znatno je kvalitetniji i kao takav bi morao da se nađe u trećoj rundi. Opet, momci sa Ski stadiona se uzdaju u tvrde partije pred svojim navijačima i gosti će morati da se pomuče da bi ih eliminisali. Zato vam sugerišemo 0-2.
Ukupno golova
Katalonke brane evropsku “krunu”, koju su u minulih šest izdanja osvajale čak četiri puta, a u dva navrata su gubile u finalu. Trofejna sala Vučica je mnogo siromašnija, ali Roma je poslednjih godina dovoljno napredovala da ne doživi potpuni debakl, što obećava meč sa 0-3 gola.
Ukupno golova
Trećeplasirana Zeta ima sedam bodova više nego protivnik, ali alarm upozorenja uključuju nam njeni rezultati na domaćem terenu na kom je zabeležila po pobedu, remi i poraz (za razliku od gostovanja gde ima bilans 3-2-0). Sumnjamo u goleadu, a vama savetujemo izbegavanje.
Konačan ishod