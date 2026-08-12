PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Sveci su čuvari tradicije

Fiksevi dana

KVALIFIKACIJE ZA LK | 18:00

Rapid - Paide

ID: 9889853

Rapid je bio ubedljiv u Talinu (4:1) i apsolutni je favorit i u revanšu. Od početka sezone domaći su zabeležili šest pobeda - tri u Evropi, dve u prvenstvu i jednu u Kupu. Na većini tih mečeva palo je puno pogodaka, ali Bečlije su na samo dva sačuvale mrežu. Gađajte DP 1-1.