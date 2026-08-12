PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Sveci su čuvari tradicije
Vreme čitanja: 1min | sre. 12.08.26. | 11:44
Pročitajte nekoliko predloga za 12. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Pari Sen Žermen je bliži slavlju u Salcburgu delom i zbog toga što je trofej u evropskom Superkupu češće završavao u rukama osvajača Lige šampiona. Menadžer Aston Vile Unaj Emeri vodio je Svece pre 10 godina (i osvojio svoju jedinu titulu prvaka), a sada će da izgubi od njih.
Konačan ishod
Rapid je bio ubedljiv u Talinu (4:1) i apsolutni je favorit i u revanšu. Od početka sezone domaći su zabeležili šest pobeda - tri u Evropi, dve u prvenstvu i jednu u Kupu. Na većini tih mečeva palo je puno pogodaka, ali Bečlije su na samo dva sačuvale mrežu. Gađajte DP 1-1.
Dupla pobeda
Iako se utakmica igra na stadionu OFI-ja u Iraklionu nominalni domaćin je šampion AEK. Krićani su do trofeja u Kupu, između ostalih protivnika stigli i preko ekipe koju vodi Marko Nikolić, a koju su eliminisali još početkom godine. Očekujemo da će se Atinjani revanširati.
Konačan ishod
Palmeiras je triput osvajao Kopa libertadores (poslednji put 2021), a u četiri navrata gubio u finalu (prošle godine od Flamenga). Jasno je da je u dvomeču osmine finala protiv paragvajskog Sero Portenja apsolutni favorit. Kec nema alternativu, a kvotu možete da pojačate sa 3+.
Konačan ishod
Kopenhagen je pre nedelju dana zabeležio pobedu koja mu širom otvara vrata naredne runde kvalifikacija (3:0). Pitanje je kakav će sastav izvesti Bo Svenson, čijim je momcima prethodnog vikenda odložena prvenstvena utakmica. To bi Mađarima moglo da pruži šansu za gol (GG3+).
Oba tima daju gol
Hapoel je u Miškolcu već u 18. minutu postavio konačnih 2:0, međutim, poljski predstavnik uopšte nije bez šansi da prođe dalje pošto ume da bude prilično neugodan na svom terenu. Katovice od početka godine nemaju poraz kod kuće (samo dva puta su remizirale), te probajte keca.
Konačan ishod
Već smo pomenuli da Flamengo brani trofej, ali kada je poslednji put gostovao Kruzeiru (u maju 2025.) izgubio je sa 2:0. Međutim, pre tog susreta pet puta je slavio u Belo Horizonteu, zbog čega ćemo da se usudimo da mu ipak poklonimo poverenje. Pritom, u nešto je boljoj formi.
Konačan ishod
Trener Koma Sesk Fabregas igračku karijeru počeo je u Arsenalu, u kojem je bio osam godina, ali nema nameru da bude sentimentalan prema bivšem klubu jer se on i njegovi momci spremaju za početak naporne sezone i debi u LŠ. Arsenal je brljao tokom priprema, zato ih obiđite.
Konačan ishod