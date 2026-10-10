PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Barsa nastavlja da se igra
Vreme čitanja: 1min | sub. 10.10.26. | 11:32
Pročitajte nekoliko predloga za 10. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Ovo je još jedan par iz Mozzart RELAX grupe mečeva. Dok je Aston Vila osvojila samo četiri boda Brentford je jedan od pet klubova koji su bez poraza, što objašnjava izuzetno visoke kvote za sva tri konačna ishoda. Međutim, domaći nisu iznenada zaboravili kako se igra fudbal i mi im ipak dajemo blagu prednost, moguće je i GG3+.
Konačan ishod
Da se ovaj meč igra u Avru, odmah bismo vam predložili dvojku jer se Lil tamo oseća kao riba u vodi. No, to ne znači da bi Doge trebalo da imaju strah od rivala koji je kvalitetom ispod njih, što važi i za vas. Osim keca očekujemo i 0-3, stoga je kombinacija savršen izbor.
Mozzart kombinazzije
Domaći su najprijatnije iznenađenje u dosadašnjem delu prvenstva. Momci Feđe Dudića trenutno su treći, a u minulih sedam kola zabeležili su pet pobeda i dva remija. Zato, ali i zbog obaveza gostiju u Evropi imaju razloga za optimizam i GG3+ jeste realno, ali isto važi i za 2&GG. Mozzart RELAX i ovde pomaže da predlozi lakše prođu.
Mozzart kombinazzije
Sa jednom pobedom i tri remija Falkirk se nalazi pri dnu tabele. Njegov protivnik deli četvrto mesto sa Sent Mirenom, iako je doživeo isti broj poraza kao domaćin (po tri). Zajedničko im je i to što su na strani osvojili isti broj bodova. Kada se sve uzme u obzir - preskočite.
Konačan ishod
To da su Hetafeove utakmice najtvrđe u Primeri nije bogzna kakva novost, ali koliko god se izabranici Hozea Bordalasa umešno branili naspram njih stoji moćan protivnik, koji postiže golove kao od šale. Razmotrite DP 1-1 (naš izbor) i kombinaciju 1-1&2-5. Kvote su vrlo slične, a par je u Mozzart RELAX ponudi.
Dupla pobeda
S obzirom na to da je u prethodnom kolu zabeležila prvu pobedu Parma je verovatno jedan od retkih klubova koji se nije radovao pauzi, mada teško da bi i bez nje bila u naletu. Domaći i dalje ne znaju za poraz i sve osim kombinacije keca i puno pogodaka bilo bi iznenađenje. Kada Nerazuri povedu sa dva gola, Mozzart RELAX vam zaokružuje ishod.
Mozzart kombinazzije
Mančester Junajted je među premijerligaškim ekipama sa najvećim brojem povređenih fudbalera, ali bez obzira na to favorit je u duelu koji je do pre nekoliko godina bio jedan od derbija. Sa samo dva boda Pevci „nose fenjer“, a tako će da ostane i posle posete Old Trafordu.
Konačan ishod
Bavarski derbi obećava goleadu, stoga GG3+, pa i GG4+ u startu dolaze na dnevni red za razmišljanje (a uz Mozzart RELAX ono prvo prolazi ako oba tima daju po gol do kraja prvog poluvremena). Augzburg je minulih sezona umeo da iznenadi Bajern - štaviše, zimus je to učinio u Minhenu - i mora da se pripremi za osvetu sa kamatom, ali zbog bolje kvote biramo pogotke.
Oba tima daju gol