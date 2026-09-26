PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Neka drhte mreže na Vembliju
Vreme čitanja: 1min | sub. 26.09.26. | 11:11
Pročitajte nekoliko predloga za 26. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Start LN donosi veliki broj odmeravanja reprezentacija koje su angažovale nove „komandante“, a ovo je jedan od njih (i još jedan u Mozzart RELAX grupi) - Slovenija je dovela Boštjana Cesara, a Škotska Belgijanca Sebastijana Pokonjolija, koji je tek drugi stranac na njenoj klupi, posle Bertija Fogtsa. Probajte GG.
Oba tima daju gol
Objektivno gledano, Slovacima je mesto u Ligi B, a grupa koju su dobili na žrebu je takva da bi bilo iznenađenje ako je ne osvoje. Moldavija standardno tavori - od sredine novembra 2024. godine ne zna za pobedu - i kec i puno pogodaka se podrazumevaju, pa ih iskombinujte.
Mozzart kombinazzije
Slaven Bilić je još jedan novi-stari selektor. Kada je pre 20 godina prvi put poveo Hrvatsku pokazao je da ne trpi nedisciplinu, čak i kada su najveće zvezde u pitanju. Njegovi izabranici su blagi favoriti protiv momaka koje je letos preuzeo Santi Denija. Očekujemo i 2-3, a utakmica je u Mozzart RELAX, ponudi uz koju tiketi lakše prolaze.
Konačan ishod
Islanđani žele da se vrate u Ligu B i nisu eksperimentisali sa ekipom, tako da će Estoniji da se suprotstave u najjačem sastavu. To nagoveštava da će sva tri boda ostati na Laugardalsveluru, uz napomenu da gosti igraju veoma tvrdo, zbog čega vredi razmisliti o kombinaciji 1&0-2.
Mozzart kombinazzije
Kapiten Kolumbije Hames Rodrigez se povukao, a mnogi učesnici letošnjeg SP su na poštedi, te bi selektorski debi Rafaela Markeza mogao da donese makar remi Meksikancima posle četiri vezana poraza od Kafeterosa. Postoje uslovi i za GG, pa kada se sve sabere dobijamo 1X&GG.
Mozzart kombinazzije
Studenti su startovali veoma dobro, s obzirom na to da su prošle godine igrali u Ligi dva (gde su zauzeli mesto broj tri). U dosadašnjem delu zabeležili su po tri pobede i samo jedan poraz, međutim, i Luda družina igra solidno i osvojila je samo bod manje. Bolje ih obiđete.
Konačan ishod
Mada kvote favorizuju goste, naš savet je da se opredelite za GG, a zahvaljujući Mozzart RELAX-u pogodak do desetog minuta garantuje prolazak ove preporuke. U pitanju je repriza finala prethodnog EP i okršaj osvajača trećeg i prvog mesta na SP. Jasno je da i jedni i drugi imaju dovoljno aduta da se nadaju pozitivnom startu ovog takmičenja.
Oba tima daju gol
Selektor gostiju Murat Jakin početkom sedmice suočio se sa problemom: kapiten reprezentacije Granit Džaka priznao je da je imao lažnu potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-a i neće igrati u ovoj turi mečeva. Juče se isto otkrilo i za Brila Emboloa, ali i bez njih gosti su favoriti. Poklonite im poverenje i opustite se uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod