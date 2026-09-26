Selektor Bugarske: Naš cilj je B Liga nacija

Jasno je da su Bugari favoriti da slave u večerašnjem okršaju i tako na najbolji način otvore ciklus u Ligi nacija.

"Cilj je postavio naš predsednik, želimo da se domognemo B Lige nacija. Sa igračima ne razgovaram o cilju, idemo meč po meč i želimo da odigramo dobro protiv svakog protivnika. Svaki veliki cilj počinje malim korakom. Pred nama je ozbiljan tim Luksemburga. Ima razlike u nivou spreme igrača, neki su igrali mnogo, neki ne i naš zadatak je da ih oporavimo, jer imamo četiri meča u deset dana", kaže Dimitrov.

20.45: (1,62) Albanija (3,50) Belorusija (5,60) MR

Selektor Bugarske je oprezan i ističe da Luksemburg ne sme da bude potcenjen. On je svestan da su Luksemburžani na poslednja četiri meča ostvarili čak tri pobede. Dva puta su savladali Maltu i jednom Albaniju.

"Ostvarili su tri pobede i izgubili samo sa 1:0 od Italije. U plej-autu su Maltu pobedili ukupnim rezultatom 5:0. Otuda ću od igrača zahtevati disciplinu i posvećenost rezultatu od prvog minuta", dodao je Dimitrov.

Fudbaler Hapoela iz Tel Aviva, Andrijan Kraev, uveren je da njegov tim može da dođe do prvih bodova. Kraev je bio strelac pobedonosnog gola protiv Luksemburga u meču odigranom 15. novembra 2024. godine kada su Bugari kao gosti slavili sa 1:0.

"Sećam se tog meča, tada sam postigao gol za pobedu, ali su oni igrali mnogo bolje od nas. Od tada su još napredovali. Svakog protivnika moramo da poštujemo, analizirali smo ih dobro i očekujem žestoku bitku. Moramo da se borimo i budemo disciplinovani. Mislim da možemo da izvučemo bodove iz ovog susreta", uveren je vezista Bugarske.

Na drugoj strani selektor Luksemburga Džef Štraser je istakao da rang lista FIFA pokazuje da među dva tima nema mnogo razlike.

"Naš zadatak biće da promenimo statističke parametre od ranije. Ipak, ako pogledamo, rang pokazuje da smo jednaki. Bugarska ima interesantan tim sastavljen od igrača iz domaće lige i inostranstva. Za oba tima je važno da dobro odigraju na početku. Dobro smo ih analizirali, imaju kvalitetan napad koji predvode Petkov i Dimitrov, dok je Gruev lider tima. Svesni smo njihovih kvaliteta, ali fokusiraćemo se na našu igru", poručio je Štraser.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

LIGA NACIJA, C DIVIZIJA - 1. KOLO

Subota

GRUPA 1

18.00: San Marino - Finska

20.45: (1,62) Albanija (3,50) Belorusija (5,60) MR

GRUPA 3

18.00: (2,30) Farska Ostrva (3,20) Kazahstan (3,00)

20.45: Slovačka - Moldavija

GRUPA 4

18.00: Bugarska - Luksemburg

18.00: Island - Estonija

*** kvote su podložne promenama

Petak

GRUPA 2

Jermenija - Letonija 2:0 (1:0)

/Harutinijan 31, Garibjan 75/

Crna Gora - Kipar 2:1 (0:0)

/Krstović 66p, Osmajić 86 - Edvards 55/